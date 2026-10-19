Barbir traži odgovore od HTZ-a i ministra turizma: Kome odlaze milijuni eura za aviolinije i kakve rezultate Hrvatska dobiva zauzvrat?

Saborski zastupnik Centra Damir Barbir upozorio je da je Hrvatska turistička zajednica u 2026. osigurala više od 3,3 milijuna eura za marketinške suradnje s aviokompanijama, turoperatorima i prijevoznicima, a javnost ne zna koliko ide pojedinom partneru, koji su rezultati ugovoreni ni koliko se tog novca ulaže u dolaske izvan ljeta.

Barbir je zato od HTZ-a i ministra turizma zatražio objavu pojedinačnih iznosa svih partnerstava s aviokompanijama, trajanja programa i mjerljivih rezultata.

„Javnost mora znati koliko je dodatnih sjedala, putnika i noćenja osigurano i koliko ih je izvan glavne sezone”, rekao je.

Kao dokaz problema naveo je službene brojke Zračne luke Split. U 2025. kroz nju je prošlo 3,88 milijuna putnika, a gotovo 94 posto njih od travnja do listopada. Na pet mjeseci, od studenoga do ožujka, otpada tek šest posto prometa.

Barbir je pozdravio novu liniju United Airlinesa Newark–Split, prvu redovitu izravnu vezu sa SAD-om, ali je istaknuo da ona prometuje samo od kraja travnja do početka rujna. „Ne tvrdim da država može narediti aviokompaniji da zimi leti praznim zrakoplovom. Ali ako ulaže javni novac, mora nagrađivati linije koje lete u predsezoni, posezoni i zimi. Dio sredstava treba vezati uz ostvareni rezultat, uz javno dostupne ciljeve”, poručio je.

Podsjetio je da obiteljski iznajmljivač može otvoriti apartman u veljači, ali ne može dovesti zrakoplov, otvoriti cjelogodišnje sadržaje ni osigurati prometnu povezanost. „Prije nego što Vlada povećanjem paušala ponovno ispostavi račun malim iznajmljivačima, neka objasni što je učinila da gost uopće može doći kad završi ljetni red letenja”, rekao je.

„Sezona se ne produžuje oporezivanjem praznog kreveta. Produžuje se dovođenjem gosta onda kada je taj krevet prazan”, zaključio je Barbir.