Barbir traži hitnu analizu vode na Trsteniku: "Građani su prijavili otpad koji izgleda poput medicinskog materijala"

Predsjednik Gradskog kotara Trstenik, gradski vijećnik i saborski zastupnik Damir Barbir zatražio je hitan izlazak nadležnih službi na teren te analizu vode Trsteničkog potoka i njegova ušća u more, nakon što su mu građani ponovno poslali fotografije otpada uz potok nakon obilnije kiše.

Barbir navodi kako se na fotografijama mogu vidjeti tekstilni i plastični otpad, ali i predmeti koji građanima izgledaju poput sanitarnog ili medicinskog materijala. Ističe da ne tvrdi kako je riječ o medicinskom otpadu niti da je utvrđeno njegovo podrijetlo, zbog čega traži stručnu provjeru.

"Ne tvrdim da je podrijetlo otpada utvrđeno niti želim iznositi zaključke bez stručne analize. Upravo zato tražim hitan izlazak nadležnih službi na teren, uklanjanje otpada i analizu vode u Trsteničkom potoku i na njegovu ušću u more", poručio je.

Naglašava kako građani imaju pravo znati što se nakon svake obilnije kiše slijeva prema moru na plaži Trstenik, koju koriste kupači, djeca, obitelji i turisti.

Posebno upozorava na činjenicu da potok prolazi ispod područja Križina i ulijeva se neposredno uz gradsku plažu. Zbog blizine KBC-a Križine i drugih objekata iznad toka potoka, smatra da nadležne službe trebaju utvrditi podrijetlo otpada te javno odgovoriti postoji li ikakva mogućnost da sanitarni, medicinski ili drugi potencijalno rizičan materijal završava u potoku i moru.

"Ako takva mogućnost ne postoji, to treba potvrditi nalazima i analizama, a ne općenitim umirivanjem javnosti", ističe.

Podsjetio je i da je direktor Vodovoda i kanalizacije ranije izjavio kako se na ovakve dojave izlazi na teren i provodi monitoring, zbog čega očekuje da se to učini i ovoga puta.

Od nadležnih službi traži da javno objave kada je posljednji put provedeno uzorkovanje vode Trsteničkog potoka i mora na njegovu ušću, kakvi su bili rezultati analiza, je li nakon posljednje kiše obavljen novi izlazak na teren, tko je odgovoran za uklanjanje otpada iz potoka te kada će on biti uklonjen.

"More na Trsteniku ne smije biti krajnja stanica za nečiji nemar", zaključio je Barbir.