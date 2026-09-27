Barbir slavi pobjedu na Trsteniku: "Moja etapa na čelu kotara završava, ali naša vizija ide dalje"

Koalicija Centra, Direkta, Možemo! i SDP-a pobijedila je na kotarskim izborima na Trsteniku, a nakon objave rezultata oglasio se dosadašnji predsjednik Gradskog kotara Trstenik Damir Barbir. Barbir, koji je kotar vodio dva mandata, na ovim izborima nije bio nositelj liste. Koalicijsku listu predvodio je dr. Zdravko Roje, njegov dosadašnji zamjenik.

"Trstenik je izabrao kontinuitet rada i novu energiju! Naš tim ostvario je veliku pobjedu i dobio povjerenje građana da nastavi razvijati Trstenik", poručio je Barbir nakon izbora.

Istaknuo je kako za njega ova pobjeda ima posebnu težinu upravo zbog završetka njegova razdoblja na čelu kotara.

"Nakon dva mandata na čelu kotara i više od 70 realiziranih projekata, želio sam biti siguran da će Trstenik ostati u rukama sposobnih, kompetentnih i odgovornih ljudi. Dr. Zdravko Roje bio je moj zamjenik, poznaje naš kvart i njegov razvoj, a sada predvodi tim kojem u potpunosti vjerujem", naveo je. Barbir je poručio kako je svoje znanje i iskustvo prenio timu koji će nastaviti započete projekte. Kao neke od prioriteta za iduće razdoblje naveo je nove garaže, novi park, više zelenila i druge projekte usmjerene na kvalitetu života stanovnika Trstenika.

Zahvalio je građanima koji su izašli na izbore, kao i kandidatima i volonterima koji su sudjelovali u kampanji.

"Moja etapa na čelu kotara završava, ali naša zajednička vizija Trstenika ide dalje. I zato je ovo pobjeda cijelog našeg tima, svih građana koji vjeruju u rad i rezultate, a prije svega pobjeda Trstenika", zaključio je Barbir.