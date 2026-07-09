Barbir prozvao Plenkovića: "Zašto stečena prava vrijede za Hilton, a ne za male iznajmljivače?"

Saborski zastupnik Centra Damir Barbir upitao je predsjednika Vlade Andreja Plenkovića vrijedi li načelo zaštite stečenih prava i pravne sigurnosti jednako za sve građane ili samo za velike investitore i koncesionare.

„Ako Vlada tvrdi da se novi propisi ne mogu retroaktivno primijeniti na koncesiju plaže ispod hotela Hilton Costabella jer je potrebno zaštititi stečena prava i pravnu sigurnost, zašto isto načelo ne vrijedi i za male obiteljske iznajmljivače koji su godinama zakonito poslovali temeljem rješenja koja im je izdala upravo država?“ upitao je.

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Kako je istaknuo, nitko ne osporava uvođenje reda u sustav turističkog najma, suzbijanja rada na crno i drugih nepravilnosti, ali teret promjena se ne smije prelamati preko građana koji su godinama poslovali u skladu sa zakonom. „Država ima pravo uređivati sustav, ali to mora činiti razmjerno, predvidivo i jednako prema svima. Ljudi su ulagali vlastitu imovinu i životne ušteđevine oslanjajući se na pravomoćna rješenja države i imaju pravo očekivati da se pravila neće naknadno mijenjati na njihovu štetu“, poručio je.

Barbir od Plenkovića traži odgovore na pitanja imaju li stečena prava i legitimna očekivanja malih obiteljskih iznajmljivača jednaku pravnu težinu kao prava velikih investitora i koncesionara i zašto se u slučaju koncesije na plaži ispod hotela, Hilton Costabella smije pozivati na zaštitu ranije stečenih prava, dok se istodobno postojećim iznajmljivačima uvode novi uvjeti koji mogu utjecati na već izdana rješenja. Zanima ga i koliko će građana biti obuhvaćeno rekategorizacijom te koliko bi ih moglo izgubiti mogućnost nastavka obavljanja djelatnosti.

Barbir je zatražio i odgovor o tome je li Vlada prije donošenja zakonskih izmjena provela analizu njihovih učinaka na male obiteljske iznajmljivače, osobito umirovljenike, starije osobe i obitelji kojima prihod od iznajmljivanja predstavlja važan dodatni izvor prihoda, kao i planira li uvesti prijelazne mehanizme koji će zaštititi građane koji su već zakonito poslovali temeljem ranije izdanih rješenja.

„Hrvatskom turizmu potreban je red, ali red ne smije značiti selektivnu pravdu. Ako je zaštita stečenih prava načelo pravne države, onda ono mora vrijediti jednako za sve – za koncesionare, hotelske lance, investitore, ali i za male obiteljske iznajmljivače koji su godinama radili zakonito i ulagali u hrvatski turizam“, zaključio je zastupnik Centra.