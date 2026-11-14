Barbir pozvao Šutu da vrati Advent na Mertojak: "Ako ne može cijeli program, omogućite barem skraćeni"

Damir Barbir podržao je peticiju za povratak Adventa na Mertojak te pozvao splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu i nadležne gradske službe da pronađu način za održavanje ove popularne kvartovske manifestacije već ove godine.

Pitanje održavanja Adventa na Mertojaku ponovno je otvoreno, a inicijativa za njegov povratak dobila je i javnu podršku Damira Barbira. U objavi na društvenim mrežama istaknuo je kako Advent ne bi trebao biti rezerviran samo za središte grada, nego bi blagdanska događanja trebala biti dostupna i stanovnicima splitskih kvartova.

"Podržavam peticiju za povratak Adventa na Mertojak, a za mene je to i osobna priča", poručio je Barbir.

"Svake sam ga godine posjećivao s obitelji"

Prisjetio se kako je Advent na Mertojaku redovito posjećivao sa svojom obitelji te naglasio prednosti kvartovskih manifestacija, osobito za roditelje s djecom.

"Svake sam ga godine posjećivao sa svojom obitelji. Bilo nam je ugodno, a posebno je značilo što smo mogli doći pješice, bez sjedanja u automobil i traženja parkinga koje često prati odlazak u centar grada. Prošetati kvartom i među susjedima osjetiti blagdanski ugođaj bilo je nešto čemu smo se veselili", napisao je.

Prema njegovim riječima, Advent na Mertojaku nije okupljao samo stanovnike tog kvarta, nego i susjednih gradskih područja.

"Advent na Mertojaku povezivao je stanovnike Mertojaka, Splita 3, Trstenika i Žnjana, a rado su dolazili i ljudi iz drugih dijelova Splita. Obiteljska atmosfera, dobra zabava i susreti s poznatim licima davali su mu posebnu toplinu", istaknuo je.

Poziv gradonačelniku: "Poslušajte građane"

Barbir smatra da bi gradska uprava trebala pronaći način da se manifestacija održi već ove godine, čak i ako to znači organizaciju programa u manjem opsegu.

"Zato pozivam gradonačelnika Tomislava Šutu i nadležne gradske službe da poslušaju građane i pronađu način da se Advent na Mertojaku održi već ove godine. Ako puni program više nije izvediv, omogućimo barem skraćeni, s dječjim sadržajima, glazbom i blagdanskim uređenjem parka", poručio je.

Naglasio je kako vrijednost ovakvih događanja nije isključivo u broju posjetitelja ili veličini programa, nego i u njihovoj ulozi u povezivanju lokalne zajednice.

"Vrijednost jednog Adventa mjeri se i time koliko je susjeda okupio i koliko je djece razveselio. Mertojak je tu vrijednost pokazivao iz godine u godinu", naveo je.

Na kraju je pozvao građane da potpišu peticiju za povratak manifestacije.

"Potpišite peticiju. Vratimo Advent na Mertojak i sačuvajmo mjesto na kojem smo se rado okupljali!", zaključio je Barbir.

Njegov apel ponovno otvara pitanje organizacije blagdanskih sadržaja izvan središta Splita i mogućnosti da se adventska događanja vrate u gradske kvartove.