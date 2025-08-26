Barbir: Ponovno je razbijena ploča na Plokitama posvećena Prvom partizanskom odredu

Damir Barbir poslao je priopćenje javnosti u kojemu je otkrio da je razbijena ploča na Plokitama posvećena Prvom partizanskom odredu.

"Danas obilježavamo obljetnicu stradanja Prvog splitskog partizanskog odreda, simbola otpora, slobode i hrabrosti splitske mladosti. Nažalost, upravo na ovaj dan svjedočimo sramotnom činu, spomen ploča posvećena odredu na splitskim Plokitama ponovno je razbijena.

Postavljam pitanje zašto gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta nije preventivno reagirao i zaštitio ploču koja obilježava tužno stradanje splitske mladosti. Postavljanjem kamera ili drugih mjera zaštite sačuvao bi se dignitet poginulih i spriječilo ponavljanje ovakvih vandalskih napada. Svakim razbijanjem ploče ta djeca ponovno ginu.

Poneseni snom o slobodi, splitska djeca krenula su braniti svoju zemlju od najvećeg zla koje je ljudski rod vidio, od fašizma utemeljenog na rasnoj ideologiji, mržnji i okupaciji. Ni u snu nisu mogli zamisliti da će njihova žrtva i želja za slobodom smetati pojedincima u njihovom vlastitom, slobodnom gradu i domovini.

Grad koji ne brine o svojoj prošlosti i o onima koji su položili živote za našu slobodu, u konačnici ne brine ni o vlastitim temeljima. A bez čvrstih temelja nema ni bolje budućnosti za građane Splita.

Pozivam gradske vlasti da hitno poduzmu mjere zaštite svih antifašističkih spomenika u našem gradu, jer to nije samo pitanje prošlosti, to je i pitanje poštovanja, dostojanstva i budućnosti Splita", napisao je.