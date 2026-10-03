Barbir Poljudu pred veliki nogometni tjedan: "Starice naša, najljepša si..."

Pred splitskim Poljudom je iznimno sadržajnih desetak dana.

Na stadionu će se u kratkom razmaku igrati tri velike utakmice, a tim se povodom oglasio saborski zastupnik Centra i splitski gradski vijećnik Damir Barbir. Barbir je Poljudu posvetio emotivnu objavu, podsjetivši na ono što stadion očekuje već od utorka.

Prvo Hrvatska i Španjolska, potom najveći hrvatski derbi

"Poljudska ljepotice, kakav je tjedan pred tobom... U utorak, 6. listopada, k tebi dolaze naša Hrvatska i Španjolska, aktualni svjetski i europski prvak. U subotu, 10. listopada, slijedi najveći derbi hrvatskog nogometa, Hajduk protiv Dinama. A u četvrtak, 15. listopada, vraća nam se Ajax, protivnik iz nezaboravnog četvrtfinala Lige prvaka 1995. godine. Tri velika susreta u samo devet dana. A ti si opet u centru pozornosti, pred očima cijelog svijeta. Starice naša, najljepša si...", poručio je Barbir.

Hrvatska i Španjolska na Poljudu će igrati u utorak, 6. listopada, od 20.45 sati u UEFA Ligi nacija. Španjolska u Split stiže kao aktualni svjetski prvak nakon osvajanja Svjetskog prvenstva 2026. godine, a ujedno još uvijek nosi i naslov europskog prvaka osvojen na Euru 2024.

Ajax ponovno stiže na Poljud

Samo četiri dana nakon reprezentativnog spektakla Poljud će biti domaćin najvećeg derbija hrvatskog nogometa. Hajduk i Dinamo sastaju se u subotu, 10. listopada, od 15 sati u sklopu 9. kola SuperSport HNL-a. Potom slijedi i europska večer. Hajduk će 15. listopada od 18.45 sati na Poljudu ugostiti Ajax u Konferencijskoj ligi.

Susret s nizozemskim velikanom ima i posebnu povijesnu težinu za splitski klub. Hajduk i Ajax sastali su se u četvrtfinalu Lige prvaka u sezoni 1994./95. Prva utakmica na Poljudu završila je bez pogodaka, dok je Ajax u uzvratu u Amsterdamu slavio 3:0 i prošao u polufinale.

Poljud tako u svega devet dana očekuju reprezentativni okršaj s aktualnim svjetskim i europskim prvacima, najveći hrvatski derbi te povratak jednog od najvećih europskih klubova na stadion koji pamti njihov povijesni dvoboj iz 1995. godine.