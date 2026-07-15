Barbir Plenkoviću: Kako za investiciju od 920 milijuna eura vrijede stečena prava, a za 110.000 hrvatskih obitelji ne vrijede?

Saborski zastupnik Damir Barbir uputio je predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću zastupničko pitanje zbog mogućeg dvostrukog standarda u zaštiti stečenih prava velikih investitora i malih obiteljskih iznajmljivača.

Barbir u pitanju navodi primjer projekta „Hrvatski san“ kod Dubrovnika, privatne investicije procijenjene na 920 milijuna eura. Investitor javno tvrdi da će se projekt, unatoč mogućim zakonskim izmjenama, moći nastaviti prema postojećim prostornim planovima i ranije ishođenim dozvolama.

Istodobno se za više od 110.000 registriranih iznajmljivačkih obitelji uvode novi uvjeti koji nisu postojali u trenutku kada su dobili pravomoćna rješenja za obavljanje djelatnosti.

Postojeći iznajmljivači u stambenim zgradama do 1. siječnja 2030. moraju pribaviti suglasnost dvotrećinske većine suvlasnika i svih neposrednih susjeda. Predloženim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti uvodi se i obvezna rekategorizacija svakih deset godina, prema uvjetima koji će tek naknadno biti propisani pravilnikom. Neispunjavanje novih uvjeta može dovesti do ukidanja postojećih pravomoćnih rješenja.

„Kako je moguće da se velikom projektu vrijednom 920 milijuna eura čuvaju stečena prava i pravna sigurnost, dok se više od 110.000 hrvatskih obitelji naknadno mijenjaju pravila i prijeti ukidanjem rješenja na temelju kojih godinama legalno rade? Ustav i pravna sigurnost ne smiju vrijediti samo za one koji imaju više novca i političkog utjecaja“, poručio je Barbir.

Barbir upozorava da pravomoćno rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga nije privilegija, nego upravni akt na temelju kojega su građani stekli konkretna prava, ulagali vlastiti novac, uređivali nekretnine i planirali svoju egzistenciju.

Posebno ističe članak 90. Ustava Republike Hrvatske, koji zabranjuje retroaktivno djelovanje propisa, kao i ustavno načelo jednakosti svih pred zakonom. U zastupničkom pitanju poziva se i na europska pravila prema kojima ograničenja pristupa tržištu moraju biti nediskriminirajuća, opravdana javnim interesom i razmjerna cilju koji se želi postići.

„Nitko ne osporava potrebu uvođenja reda, ali red se ne uvodi ukidanjem zakonito stečenih prava samo jednoj skupini građana. Ako stečena prava vrijede za velike investitore, moraju vrijediti i za male obiteljske iznajmljivače. Sve drugo je dvostruki standard“, zaključio je Barbir.

Od predsjednika Vlade zatražen je odgovor smatra li Vlada takvo različito postupanje ustavnopravno prihvatljivim i usklađenim s europskim pravnim pravilima.