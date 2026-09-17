BARBIR PLENKOVIĆU Hoće li HDZ tražiti isključenje SNS-a iz EPP-a?

„Hoće li HDZ unutar Europske pučke stranke službeno zatražiti suspenziju ili isključenje Srpske napredne stranke iz EPP-a?“, upitao je saborski zastupnik Centra Damir Barbir predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, podsjetivši da je HDZ punopravan član Europske pučke stranke i da istovremeno Srpska napredna stranka, vladajuća politička snaga u Republici Srbiji, ima status pridružene članice EPP-a.

Riječ je, podsjetimo, o stranci koju je godinama predvodio Aleksandar Vučić i koja je i danas ključni nositelj političke vlasti u Srbiji.

„Europska pučka stranka otvorila je internu provjeru položaja SNS-a i njegova odnosa prema vrijednostima i kriterijima koje EPP zastupa. Dodatnu težinu ovom pitanju daje i odnos aktualnih srbijanskih državnih dužnosnika prema Ratku Mladiću, pravomoćno osuđenom ratnom zločincu. Na sprovodu Ratka Mladića sudjelovali su i članovi Vlade Republike Srbije“, rekao je Barbir, pojasnivši da je riječ o ministrima Bratislavu Gašiću, Nenadu Vujiću, Nenadu Popoviću, Nikoli Selakoviću, Darku Glišiću, a navodno i Milici Đurđević Stamenovski.

„Ne govorimo o marginalnim političkim pojedincima, nego o članovima izvršne vlasti Republike Srbije. Njihova nazočnost na sprovodu osobe pravomoćno osuđene za genocid i druge najteže ratne zločine otvara pitanje odnosa političke vlasti u Srbiji prema europskim vrijednostima, suočavanju s prošlošću, međunarodnom kaznenom pravosuđu i žrtvama ratova devedesetih godina“, naveo je Barbir, koji se pita može li HDZ ostati politički vjerodostojan, ako unutar iste političke obitelji bez jasnog stava prihvaća daljnju prisutnost SNS-a.

Barbira zanima i smatra li Plenković da je nakon ovakvog postupanja članova Vlade Republike Srbije politički prihvatljivo da SNS i dalje zadrži status pridružene članice Europske pučke stranke.

„Ako HDZ ne zatraži suspenziju ili isključenje, onda vas molim da objasnite zašto mislite da je prihvatljivo da stranka koja je nositelj vlasti u Srbiji i dalje bude dio iste europske političke obitelji kao HDZ“, istaknuo je Barbir.

„Ako EPP, unatoč svemu navedenom, ne suspendira niti isključi SNS, hoćete li Vi kao predsjednik HDZ-a pred tijelima HDZ-a otvoriti pitanje daljnjeg sudjelovanja HDZ-A u političkoj obitelji koja u svojim redovima zadržava Vučićev SNS?“, zaključio je u svom upitu predsjedniku Vlade, od kojeg očekuje jasan politički stav HDZ-a, ali i njegov osobni stav kao predsjednika te stranke.