Barbir oštro pecnuo protivnika: "Ne brini se, neću slomiti tvoju padel ruku"

Prvak FNC-ove srednje kategorije Đani Barbir uskoro će ponovno u kavez. Na priredbi FNC 33 u Zagrebu 28-godišnji hrvatski MMA borac branit će naslov protiv iskusnog Poljaka Piotra Strusa (37).

Bit će to druga borba za naslov prvaka na zagrebačkom eventu, uz okršaj Hatefa Moeila i Darka Stošića za pojas u teškoj kategoriji.

Barbir u meč ulazi nakon velike pobjede nad Aleksandrom Ilićem na FNC-u 31 u Beogradu, gdje je po drugi put obranio naslov prvaka. Ilića je prisilio na predaju već u prvoj rundi, zaključavši polugu na ruci nakon nešto više od dvije minute borbe. Time je upisao osmu pobjedu u devet profesionalnih nastupa i zaključio jedno od najvećih rivalstava u povijesti FNC-a u svoju korist.

Prije nego što su se našli licem u lice, Barbir i Strus već su razmijenili poruke na društvenim mrežama. Nakon što je Barbirov menadžment UFD Sports ispod objave napisao "And Still", Poljak je uzvratio riječima: "Vidjet ćemo." Hrvatski prvak odgovorio je u svom stilu: "Ne brini se, neću slomiti tvoju padel ruku."

Zanimljivo, njih dvojica trebala su se boriti još prošle godine na FNC-u 23 u Beogradu. Međutim, Barbir je tada zbog ozljede morao otkazati nastup, a umjesto njega uskočio je Andi Vrtačić, koji je Strusa svladao sudačkom odlukom. Poljski borac nakon toga nastupio je na FNC-u 28 u Slavonskom Brodu, gdje je jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Willa Currieja.

