Barbir objavio novi video o radnicima Salonita: "Zar su im time platili i ugroženo zdravlje?!"

Saborski zastupnik Damir Barbir, izabran s liste Centra, objavio je novi video u kojem je upozorio na položaj bivših radnika Salonita, koji su tijekom rada bili izloženi azbestu. Posebno je istaknuo problem naknada za izloženost toj opasnoj tvari, koje se, prema njegovim tvrdnjama, radnicima uskraćuju zbog ranije isplaćenih naknada za gubitak radnog mjesta.

"Kakva je to država koja ne štiti svoje radnike izložene azbestu?!", upitao je Barbir u novoj objavi. Naglasio je kako su radnici Salonita godinama udisali azbest, a danas se suočavaju s problemom ostvarivanja prava na naknadu zbog izloženosti. "Radnici Salonita godinama su udisali azbest. Danas im se uskraćuje naknada za tu izloženost jer su već dobili naknadu za izgubljeni posao. Zar su im time platili i ugroženo zdravlje?!", poručio je saborski zastupnik.

Najavio amandman ako Vlada ne reagira

Barbir smatra kako se naknada za gubitak zaposlenja ne bi smjela poistovjećivati s naknadom za izloženost azbestu te je pozvao Vladu da riješi problem na koji upozorava. "Vlada mora ispraviti ovu nepravdu. Ako neće, predat ću amandman. Ovi ljudi zaslužuju pravdu!", zaključio je Barbir.