Barbir: "Dajem punu potporu festivalu FALIŠ koji danas počinje u Šibeniku"

Festival se održava 13 godina, a protiv njegova održavanja pobunili su se veterani Domovinskog rata iz 13 udruga sa šibenskog područja

Gradski vijećnik Grada Splita Damir Barbir objavio je da daje punu potporu festivalu FALIŠ koji danas počinje u Šibeniku.

Podsjetimo, festival se održava 13 godina, a protiv njegova održavanja pobunili su se veterani Domovinskog rata iz 13 udruga sa šibenskog područja. Smeta im program festivala, za koji kažu da vrijeđa njihove osjećaje i temeljne vrijednosti na kojima je stvorena Hrvatska.

"Dajem punu potporu festivalu FALIŠ koji danas počinje u Šibeniku.

Pokušaji osporavanja tog festivala nisu obrana vrijednosti Domovinskog rata, nego upravo suprotno, udar na njegove temeljne vrijednosti: slobodu mišljenja, slobodu izražavanja i zajedništvo hrvatskih građana.

Zabranama i isključivostima odstranjujemo dio naših građana iz društva. Sloboda i zajedništvo su vrijednosti koje su obranjene u ratu i na njima trebamo graditi budućnost", poručio je Barbir.

