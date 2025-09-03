Barbir: "Dajem punu potporu festivalu FALIŠ koji danas počinje u Šibeniku"

Gradski vijećnik Grada Splita Damir Barbir objavio je da daje punu potporu festivalu FALIŠ koji danas počinje u Šibeniku.

Podsjetimo, festival se održava 13 godina, a protiv njegova održavanja pobunili su se veterani Domovinskog rata iz 13 udruga sa šibenskog područja. Smeta im program festivala, za koji kažu da vrijeđa njihove osjećaje i temeljne vrijednosti na kojima je stvorena Hrvatska.

"Dajem punu potporu festivalu FALIŠ koji danas počinje u Šibeniku.

Pokušaji osporavanja tog festivala nisu obrana vrijednosti Domovinskog rata, nego upravo suprotno, udar na njegove temeljne vrijednosti: slobodu mišljenja, slobodu izražavanja i zajedništvo hrvatskih građana.

Zabranama i isključivostima odstranjujemo dio naših građana iz društva. Sloboda i zajedništvo su vrijednosti koje su obranjene u ratu i na njima trebamo graditi budućnost", poručio je Barbir.