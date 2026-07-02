Barbarez rasplakao navijače: "Hvala vam za svaku emociju, svaki prijeđeni kilometar..."

Bosna i Hercegovina završila je svoj povijesni nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od Sjedinjenih Američkih Država 2:0 u šesnaestini finala. Golove za Amerikance postigli su Folarin Balogun u 45. i Malik Tillman u 82. minuti, a BiH nije uspjela iskoristiti činjenicu da je od 63. minute igrala s igračem više nakon Balogunova isključenja.

SAD će u osmini finala igrati protiv Belgije, no unatoč ispadanju u Bosni i Hercegovini prevladava osjećaj ponosa zbog onoga što je reprezentacija ostvarila na ovom prvenstvu.

Još donedavno reprezentacija Bosne i Hercegovine prolazila je kroz jedno od najtežih razdoblja u svojoj povijesti, a pod vodstvom novog izbornika Sergeja Barbareza uslijedio je potpuni preokret. BiH je kroz dodatne kvalifikacije izborila plasman na Svjetsko prvenstvo nakon pobjeda protiv Walesa i Italije, a potom je na Mundijalu prošla skupinu u konkurenciji Švicarske, Kanade i Katara te prvi put izborila nokaut fazu.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka Barbarez nije mogao sakriti emocije te se rasplakao na travnjaku. Ubrzo se oglasio i na Instagramu, gdje je navijačima poslao emotivnu poruku.

"Ove suze poslije utakmice nisu bile suze tuge, već suze radosnice, suze sreće i ponosa", napisao je Barbarez.

Istaknuo je kako je zahvalan što ima priliku voditi reprezentaciju i raditi s igračima koji su, kako kaže, ispisali povijest bosanskohercegovačkog nogometa.

"Sigurno je da smo danas dali sve od sebe, ali nažalost nismo teren napustili kao pobjednici. Naša priča u Americi je gotova, ali naše putovanje u koje smo krenuli prije dvije godine uzdignutog čela itekako se nastavlja", poručio je.

Na kraju je zahvalio navijačima na podršci tijekom cijelog puta.

"Hvala vam za svaku emociju, svaki osmijeh, svaku nadu, svaki prijeđeni kilometar i svaku neprospavanu noć. Vjerujte u nas i budite nam onaj oslonac koji ste bili od početka, jer samo zajedno i ponosno možemo ispisivati nove stranice naše nogometne povijesti", zaključio je Barbarez.