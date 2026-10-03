Barbara Udovčić postala pravi fenomen: Rasprodaje dvorane, a otkrila da stiže i u Dalmaciju

Barbara Udovčić sa samo nekoliko mjeseci postala je pravi fenomen. Njezine osobne priče o ljubavi, roditeljstvu, odnosima i svakodnevnom životu sada s društvenih mreža sele na pozornicu. Nekadašnja televizijska voditeljica, danas psihologinja i autorica svojim autorskim formatom, večeras premijerno stiže pred zagrebačku publiku. Uoči premijere s njom je razgovarala Nova TV.

Za rasprodanu riječku premijeru prije dva tjedna ulaznice su kupljene iz Irske, Slovenije, Srbije, Švedske, čak dvije iz Amerike. Rasprodana je, evo, i premijera u Zagrebu, a već su rasprodane izvedbe u Crikvenici i gotovo je rasprodana ona u Pazinu.

Kako Barbari zvuče brojke iz perspektive osobe koja je prije godinu dana bila gotovo nepoznata široj javnosti?

"Pa ja nekako uvijek pokušavam lijepe stvari dok ih doživljavam ne analizirati. Pa mi tako nekako čini mi se barem da duže traju. Ne čini mi se to naravno kao nikakve moje brojke, ako bih to razmišljala, ove iz Amerike karte, ljudi su mi se javili nakon predstave u Kastvu. Nevjerojatno zvuči, evo, da budem najiskrenija nekako, krenuvši u sve ovo, pošto ovo uopće nije bilo zamišljeno da zaživi, pogotovo ne na ovaj način i ovako na pozornicama, sve se nekako došavalo organski putem, pa nek se tako nastavi s ovakvim rezultatima."

Je li joj teže stati pred publiku ili kliknuti 'objavi' na društvenim mrežama?

"Nema tu nikakve dileme, naravno da je teže stati pred publiku. To objavi ima one prethodne korake gdje vi to možete malo dok ja češem nos, pa se to malo izreže u neke pojedinačne montaži, a ovo je nešto gdje rečenica kad izađe ona momentalno zaživi, vi to osjetite, naravno osjetite i tišinu i osjetite smijeh, ponekad i nelagodu, te tišine volim, one su mi možda i najdraže, nikad ne znam što znači, pa malo razmišljam o tome."

Njezin format "Barbara Unplugged" nije ni klasična predstava, ni stand-up, ni klasično predavanje. Što je onda zapravo?

"Odlično pitanje, tako da se znojim u najgledanijoj emisiji u Hrvatskoj. Ne znam. Ja sam pitala ljude u Kastvu koji su odgledali predstavu, mi to zovemo, odnosno to je meni ChatGPT rekao kad sam mu to rekla. Vidi, ja sam to zamislila tako, što je to? On je rekao da je to live storytelling, odnosno da je najbliže tome. Prvo mi je rekao da ne zna. Ljudi koji su pogledali predstavu u Kastvu, predstavu, što god to bilo, rekli su da je najsličnije monodrami, ali kako ja nisam glumica i ja doista ovdje ništa ne glumim, onda nije ni monodrama i ja sam se zapravo prestala opterećivati tim što je to. Mi to zovemo format koji se zove 'Barbara Unplugged'. Što god to bilo."

Gdje sve ide prilikom regionalne turneje?

"Idemo doista svugdje. Idemo Slovenija, Srbija, Bosna, ne znam što sam zaboravila, nadam se Makedonija, znam da idemo u Podgoricu u jednoj varijanti nakon Dalmacije, tako da, evo..."