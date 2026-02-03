Barakudice osigurale najbolji plasman u povijesti hrvatskog seniorskog ženskog vaterpola

Hrvatske vaterpolistice igrat će za peto mjesto na Europskom prvenstvu u portugalskom Funschalu. Nadigrale su Izrael sa 16:11 i, nakon tri osma mjesta, na 3100 kilometara od Splita udaljenom otoku Madeira prvi put ušle među 6 najboljih. Po četvrtinama je bilo 5:4, 3:2, 4:3 i 4:2. Sutra će Barakudice igrati s boljim iz dvoboja Španjolska-Francuska koji se igra u 16 sati.

Igralo se na refule u početnih desetak minuta. Barakudice su u prve tri minute povele 3:0, Izraelke odgovorile s četiri gola u samo dvije minute, a naše djevojke u sljedeće tri minute napravile još jednu seriju 3:0 za 6:4 početkom druge četvrtine. Potom se igralo gol za gol, s tim da je Hrvatska kod 10:8 propustila četiri napada za bijeg na tri razlike. Dvije minute do kraja treće četvrtine Ria Glas je lijepo pogodila za 11:8. Minutu kasnije je precizna i Iva Rožić za 12:9. U posljednjoj četvrtini je Neli Janković promašila zicer, ali se u sljedećem napadu iskupila te četiri i pol minute prije kraja zabila za 13:9. Napad s igračicom više na +5 nije iskorišten, Izrael se 2'22'' do kraja primakao na 13:11, da bi Jelena Butić kapetanski omogućila ekipi mirniju završnicu. Morale su Izraelke ići na sve ili ništa, kaznila je to Iva Rožić s dva gola u završnih 45 sekundi. Hrvatska je tako, nakon jednog remija i dva poraza, prvi put bila bolja od Izraela na Europskim prvenstvima.

Rožić i Janković su dale po 4 gola, Glas 3, a sestre Jelena i Magdalena Budić te Stipanov, Lulić i Eterović po 1. Sara Frketić je imala 4 obrane.