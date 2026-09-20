Banovina bi mogla proći 100 tisuća eura jeftinije od planiranog: Evo tko se javio za uređenje važne gradske ceste

Projekt uređenja Ulice Brdine u Žrnovnici na području Pilot naselja, o kojem se govori već godinama, napravio je još jedan važan korak prema početku radova. Na natječaj Grada Splita stigle su četiri ponude, a za gradski proračun posebno je dobra vijest što su sve četiri niže od procijenjenih 400 tisuća eura.

Najnižu ponudu, vrijednu oko 300 tisuća eura bez PDV-a, predala je splitska tvrtka Građevno Zec. Slijede ponude Gradina-Monta iz Hrvaca i splitskog Cestara, dok je najvišu od četiri ponude predao obrt Pecić iz Stobreča. I ona je, međutim, ostala ispod procijenjene vrijednosti nabave.

To znači da bi, bude li najpovoljnija ponuda nakon provjere dokumentacije i formalno odabrana, Grad mogao proći približno 100 tisuća eura jeftinije od procjene, odnosno oko 25 posto.

Od makadama do prave gradske prometnice

Riječ je o zahvatu koji će značajno promijeniti današnji izgled Brdina. Sjeverni dio ulice sada je uglavnom makadamski, dok se na južnom nalazi tanak betonski zastor. Poseban problem predstavlja neuređena oborinska odvodnja zbog koje se za jačih pljuskova voda spušta niz strmu ulicu prema Ulici Ante Starčevića.

Projektom je predviđeno uređenje približno 241 metra prometnice ukupne širine 7,4 metra. Dvosmjerni kolnik bit će širok 5,5 metara, uz njega će se izgraditi jednostrani nogostup širine 1,6 metara te urediti bankina. Ulica će dobiti novu kolničku konstrukciju, prometnu signalizaciju i javnu rasvjetu.

Jedan od tehnički zahtjevnijih elemenata bit će veliki nagib terena. Postojeća trasa mjestimice ima nagib od približno 16 posto, dok će se novim rješenjem najveći nagib smanjiti na 12,8 posto. Dodatno smanjenje, prema projektnoj dokumentaciji, nije moguće zbog konfiguracije terena i postojećih kuća.

Veliki zahvat i ispod asfalta

Važan dio projekta zapravo će biti skriven ispod buduće ceste. Brdine bi trebale dobiti potpuno novi sustav oborinske odvodnje s kanalom, slivnicima i 14 revizijskih okana, čime bi se voda trebala kontrolirano odvoditi umjesto da se nekontrolirano slijeva prema nižim dijelovima naselja.

Obnavlja se i javna rasvjeta. Predviđene su nove LED svjetiljke na stupovima visokima do šest metara, a ispod nogostupa položit će se i dvije cijevi koje će omogućiti buduće postavljanje energetskih vodova bez ponovnog raskopavanja nove prometnice.

Na dijelu trase bit će potreban i armiranobetonski potporni zid, dok će se zbog zahtjevnog terena tijekom iskopa provoditi geomehanički nadzor.

Projekt se priprema godinama

Uređenje Brdina nije nova ideja. Još je 2017. godine Grad Split objavio javni poziv za uvid u spis u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju prometnice u toj ulici. Projekt se potom godinama pojavljivao u gradskim programima, a u službenim dokumentima iz 2024. navodilo se da je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole.

Zbog toga sadašnje otvaranje ponuda predstavlja jednu od konkretnijih faza dugotrajnog projekta.

Još nije poznato tko će dobiti posao

Ipak, najniža cijena sama po sebi ne znači da je izvođač već odabran.

Grad Split sada mora pregledati pristigle ponude i utvrditi ispunjavaju li svi ponuditelji uvjete natječaja. Tek nakon toga donosi se odluka o odabiru, a na nju postoji i žalbeni rok.

Kada postupak bude pravomoćno završen i izvođač uveden u posao, za završetak radova predviđen je rok od šest mjeseci.