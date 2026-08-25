"Bankar" nazvao Dalmatinca, nekoliko minuta kasnije s računa mu nestao novac

Burnih 24 sata zabilježila je policija na području Splitsko-dalmatinske županije. Evidentirani su brojni kazneni i sigurnosni događaji, čak 13 prometnih nesreća, pet požara, pet krađa i dvanaest slučajeva oštećenja tuđe stvari, dok su građani ponovno postali žrtve računalnih prijevara. Posebno se izdvaja slučaj iz Vrgorca, gdje je policija zaustavila 40-godišnjeg višestrukog prometnog prekršitelja koji je ponovno sjeo za upravljač iako nema pravo voziti. Vozilo mu je oduzeto, a nakon odluke suda završio je u zatvoru.

Trinaest prometnih nesreća, dvije osobe teško ozlijeđene

Prema podacima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, tijekom protekla 24 sata zabilježeni su prijetnja, prijevara, računalna prijevara, dvanaest oštećenja tuđe stvari, pet krađa i pet požara. Dogodilo se i trinaest prometnih nesreća. Dvije osobe zadobile su teške, a tri osobe lakše tjelesne ozljede. Policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac još su u petak, 21. kolovoza, oko 18 sati u mjestu Stilja zaustavili automobil kojim je upravljao 40-godišnji muškarac. Provjerom je utvrđeno da je riječ o višestrukom ponavljaču prometnih prekršaja koji je vozio prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje. Vozačka dozvola ranije mu je ukinuta nakon što je činjenjem teških prometnih prekršaja prikupio 12 negativnih bodova. Zbog toga novi zahtjev za polaganje vozačkog ispita ne može podnijeti prije svibnja 2027. godine.

Već kažnjavan zbog alkohola, bijega od policije i vožnje bez dozvole

Kako navode iz policije, muškarac je i ranije pravomoćno kažnjavan zbog niza prometnih prekršaja. Među njima su vožnja pod utjecajem alkohola, upravljanje vozilom bez položenog vozačkog ispita, odbijanje alkotestiranja, nezaustavljanje na policijsku naredbu te upravljanje neregistriranim i neosiguranim vozilom. Kažnjavan je i zbog kršenja javnog reda i mira. Policijski službenici ovaj su mu put oduzeli vozilo, uhitili ga i u žurnom postupku odveli na sud. Zbog njegova ranijeg ponašanja i bojazni da bi mogao nastaviti činiti teške prometne prekršaje, policija je sudu predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, kao i trajno oduzimanje vozila.

Sud je 40-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.

Lažni "službenik Revoluta" skinuo više od 400 eura

Policija je u međuvremenu zaprimila i dvije prijave građana koji su postali žrtve računalnih prijevara. U prvom slučaju oštećeni je putem mobilne aplikacije primio poziv s inozemnog broja. Nepoznata osoba na engleskom jeziku predstavila mu se kao službenik Revolut banke te ga uvjerila da je na njegovu računu evidentirana sporna transakcija. Tijekom razgovora prevarant ga je naveo da izvrši dvije transakcije kojima bi navodno "resetirao" račun i spriječio hakerski napad. Muškarac je postupio prema dobivenim uputama, nakon čega mu je s računa skinuto više od 400 eura.

U drugom slučaju nepoznati muškarac telefonski je kontaktirao ženu te od nje zatražio PIN bankovnog računa, uvjeravajući je da će joj na račun uplatiti čak 8.800 eura. Žena mu je povjerovala i ustupila tražene podatke. Nedugo nakon toga kontaktirali su je iz banke i obavijestili da je s njezina računa podignuto 700 eura. Tek tada je shvatila da je prevarena.

Policija u oba slučaja provodi kriminalističko istraživanje. Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske ponovno upozoravaju građane da nepoznatim osobama nikada ne ustupaju podatke o bankovnim računima, PIN-ove, autorizacijske kodove, brojeve bankovnih kartica ni CVC brojeve. Građane pozivaju da budu posebno oprezni kod sumnjivih telefonskih poziva, poruka i ponuda. Ako posumnjaju na pokušaj prijevare, savjet je odmah prekinuti komunikaciju i slučaj prijaviti policiji na broj 192.