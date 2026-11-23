Pisali smo, nema tome ni šest mjeseci, a jesmo i par godina ranije, o velikom i vrijednom (financijski, ali i upotrebno) projektu koji je niknuo na samom rubu bolničkog kompleksa na Križinama.

I evo samo što nije dovršen Regionalni centar za transfuziju krvi, izvana je sve ulickano i uredno, čeka se još samo finiširanje unutarnjeg uređenja i opremanja!

Dobro, to su oni baš baš finalni radovi, a samo je pitanje dana, da ne kažemo tjedna kad će se Banka krvi, kako se kolokvijalno zove novi objekt KBC-a Split, i službeno otvoriti. Bila je neki dan i inspekcija, odnosno povjerenstvo zaduženo za tehnički pregled, njihove službene nalaze doznat ćemo za nekoliko dana. No, nadajmo se kako je sve prošlo u redu i bez primjedbi, jer projekt Banke krvi već traje nekoliko godina. Sama izgradnja je počela koncem 2021. godine, i makar financiranje (a EU je 'zadužena' za novce) od tadašnjih 55 milijuna kuna nije bilo sporno, odabrani izvođač je upao u dubioze pa su radovi stali, a bolnica je morala raspisivati novi natječaj...

Na preko 3,500 kvadrata unutarnje površine na tri etaže planirani su godišnji kapaciteti oko 30 tisuća prikupljenih doza pune krvi i krvnih sastojaka, od čega bi se 40 posto ili 12 tisuća doza prikupilo u samoj ustanovi. Izgradnjom centra povećali bi se dnevni kapaciteti s prosječno 60 do 80 doza na 100 do 120 prikupljenih doza krvi i krvnih sastojaka. Također, povećali bi se kapaciteti proizvodnje pripravaka iz krvi i krvnih sastojaka s današnjih prosječno 180 do 240 na 300 do 360 krvnih pripravaka, što je značajan porast, makar je naglasak na sigurnost i kvalitetu transfuzijskog liječenja.

Iz splitske bolnice najavljuju kako će useljenje početi već za koji dan...

-Projekt Regionalnog transfuzijskog centra KBC-a Split, odnosno nove Banke krvi, u završnoj je fazi realizacije.

Trenutačno je u tijeku opremanje prostora uredskim i laboratorijskim namještajem. Početak preseljenja u novu zgradu planiran je tijekom prosinca ove godine. Preseljenje će se odvijati postupno, u više faza, kako bi se osigurao kontinuitet rada i nesmetano pružanje zdravstvenih usluga.

Točan rok dovršetka preseljenja u ovom trenutku nije moguće precizirati, a nakon njegova završetka i ispunjavanja svih potrebnih uvjeta planira se i službeno otvorenje. - kaže nam o 'Banci krvi' glasnogovornica KBC-a Kristina Bitanga.