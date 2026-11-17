Županijski sud u Puli nepravomoćno je osudio državljanina Bangladeša (31) na tri godine i tri mjeseca zatvora zbog spolnog zlostavljanja 14-godišnje djevojčice i omogućavanja konzumacije droge. Sud je utvrdio da je djevojčicu napao u stanu u kojem je boravila te joj iste noći dao marihuanu, piše Index.

Presuda je donesena 7. listopada, a odnosi se na događaj iz studenoga prošle godine. Muškarac je tijekom suđenja negirao krivnju, no sud njegovu obranu nije prihvatio.

Djevojčici poslao poruku da sve ostane tajna

Djevojčica je te noći ostala prespavati u stanu poznanice, a muškarac je iskoristio trenutak kada su ostali otišli na spavanje. Prema presudi, djevojčicu je počeo neprimjereno dodirivati, a nakon što se pokušala udaljiti, slijedio ju je u sobu i ondje je spolno zlostavljao uz primjenu sile.

Djevojčica ga je uspjela odgurnuti i pobjeći te se poslije zaključala u sobu. Sud je utvrdio i da joj je muškarac te noći dao marihuanu, koju je konzumirala.

Sljedećeg jutra poslao joj je poruku putem Snapchata: "Ono što se dogodilo prošle noći, molim te, može li to biti tajna između nas?? Molim te". Djevojčica je poruku sačuvala, a sud ju je tijekom postupka razmatrao kao jedan od ključnih dokaza.

Nakon što je djevojčica ispričala što se dogodilo, muškarac i njegova djevojka pokušali su spriječiti podnošenje kaznene prijave. Iz sudske presude proizlazi da su molili djevojčičinu obitelj da događaj ne prijavi policiji.

Sud nije povjerovao njegovoj obrani

Optuženik je tvrdio da nije zlostavljao djevojčicu, nego da je ona pokušavala ostvariti fizički kontakt s njim dok je spavao. Tvrdio je i da joj nije dao marihuanu te da je poruku o čuvanju tajne poslao zato što se bojao da će ga prijaviti policiji.

Sud je takvu obranu ocijenio neuvjerljivom i proturječnom ostalim dokazima. Posebno je istaknuo djevojčičin iskaz, koji je ocijenio detaljnim i vjerodostojnim, kao i poruke koje su razmjenjivane nakon događaja.

Sud je zaključio da je muškarac pokušavao spriječiti da se dozna što se dogodilo. Pritom je uzeo u obzir i iskaz djevojčičine majke te činjenicu da je djevojčica nakon događaja zatražila psihološku pomoć.

Tri godine i tri mjeseca zatvora

Za spolnu zlouporabu djeteta mlađeg od 15 godina sud mu je utvrdio kaznu od tri godine zatvora, a za omogućavanje konzumacije droge jednu godinu. Izrečena mu je jedinstvena kazna od tri godine i tri mjeseca zatvora.

Kao olakotnu okolnost sud je uzeo u obzir to što muškarac ranije nije bio kazneno osuđivan. Otegotnom je ocijenio činjenicu da je iskoristio povjerenje djevojčice i okolnosti u kojima se nalazila.

Muškarac je u istražnom zatvoru od 27. studenoga 2025., a to vrijeme uračunava mu se u izrečenu kaznu. Sud mu je odredio i trogodišnji zaštitni nadzor nakon izlaska iz zatvora, ako kaznu odsluži u cijelosti, bez uvjetnog otpusta. Na presudu je dopuštena žalba, o kojoj odlučuje Visoki kazneni sud.