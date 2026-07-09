Bambo pao nakon istrage o milijunskoj aferi s HDZ-ovim načelnikom: USKOK sumnja na izvlačenje novca iz općine

Index neslužbeno doznaje da je uhićen poduzetnik Josip Horvat, poznat kao Bambo, za kojeg se do sada samo nagađalo da stoji iza malverzacija zbog kojih je krajem ožujka ove godine uhićen HDZ-ov načelnik Općine Gradina Marko Ajček te još nekoliko poduzetnika.

Naime, većina ranije osumnjičenih spomenula je upravo Bambu kao osobu koja je vodila ključne dogovore s Ajčekom. Tim malverzacijama, prema sumnjama USKOK-a, općinski proračun oštećen je za gotovo 1,3 milijuna eura, dok je jednoj tvrtki pribavljena nezakonita korist veća od milijun eura. Nakon prvih sumnji istražitelji su zaplijenili Bambin mobitel, te mu pretražili kuću, a sada su, uvjereni su, prikupili dovoljno dokaza da ga uhite.

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Od kolovoza 2018. do rujna 2020.

Istražitelji sumnjaju da je načelnik od kolovoza 2018. do rujna 2020. u Gradini, Bjelovaru, Budrovcu Lukačkom i Viru dogovorio s direktorom jedne tvrtke te direktorom i stvarnim voditeljem druge tvrtke da će im osigurati poslove s Općinom Gradina. Zauzvrat im je, navodi USKOK, neosnovanim isplatama omogućio stjecanje protupravne imovinske koristi, odnosno neosnovanu zaradu.

Sve je, prema sumnjama istražitelja, počelo u kolovozu 2018., kada je načelnik prihvatio ponudu prve tvrtke za radove sanacije jedne stambene jedinice u vrijednosti od 4366 eura. Pritom je znao da će se radovi izvoditi na više objekata te da je Općina, s obzirom na njihovu stvarnu vrijednost, morala provesti postupak javne nabave. Ipak, bez natječaja, prva tvrtka temeljem narudžbenice i po nalogu načelnika obavlja radove rušenja i sanacije na čak 17 objekata. Njihova vrijednost, prema USKOK-u, dosegla je 92.789 eura.

Pritom nije proveden nikakav nadzor nad izvođenjem radova. Tvrtka je potom Općini ispostavila račun na 185.579 eura. U računu je, sumnja USKOK, neistinito navedeno da su radovi obavljeni na 34 objekta, piše Index.

Poslovanje prebačeno na drugu tvrtku

Budući da je prva tvrtka u međuvremenu postala nesposobna za plaćanje, njezino poslovanje prebačeno je na drugu tvrtku.

Kako bi osigurao plaćanje računa i daljnju korist drugoj tvrtki, načelnik je, prema USKOK-u, bez odluke Općinskog vijeća sklopio ugovor o zajmu s trećom tvrtkom u iznosu od 265.445 eura. Taj je novac istog dana, temeljem ugovora o asignaciji, proslijeđen drugoj tvrtki.

U ugovoru je, sumnja USKOK, lažno navedeno da Općina toj tvrtki duguje 645.032,85 eura po računima iz 2018. i 2019. za koje nije bilo osnove. Načelnik je te račune osobno dostavio u općinsko računovodstvo. Nakon toga je s odgovornom osobom druge tvrtke sklopio ugovor o otplati duga, prema kojem je Općina sada bila dužna 874.974 eura. To je potraživanje zatim ustupljeno četvrtoj tvrtki, kojoj je Općina na kraju i isplatila navedeni iznos.

Uz to, načelnik je od studenoga 2019. do travnja 2020., prema sumnjama USKOK-a, bez ikakve osnove naložio daljnja plaćanja u korist druge tvrtke u ukupnom iznosu od 175.061 eura. USKOK sumnja da je na taj način drugoj tvrtki pribavljena nepripadna imovinska korist od najmanje 1.013.869 eura.

Općina Gradina, prema sumnjama istražitelja, oštećena je za najmanje 1.289.890,79 eura.

Novac opran na Viru

Novac je nakon svega, kako stoji u rješenju o provođenju istrage, opran na otoku Viru. Nešto više od milijun eura podigli su u gotovini i davali pozajmice, a dio je uložen u nekretnine.