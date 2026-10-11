Bamba se oglasio nakon rušenja Dinama: "Mentalitet nikad ne blijedi"

Dan nakon velike pobjede Hajduka nad Dinamom na kišom natopljenom Poljudu oglasio se junak derbija Abdoulie Sanyang Bamba.

Bamba je na Instagramu objavio snimku svog pogotka kojim je u 59. minuti Bijelima donio preokret i pobjedu 2:1, a uz video ostavio je kratku, ali jasnu poruku.

„Rain! 🌧️, derby victory. Mentality never fades. Vamos Hajduk ❤️💙💪🏿“, napisao je Bamba, odnosno: „Kiša! Pobjeda u derbiju. Mentalitet nikad ne blijedi. Vamos Hajduk!“

Utakmica je odigrana u iznimno teškim uvjetima. Snažna kiša potpuno je natopila travnjak, a susret je u završnici nakratko bio i zaustavljen prije nego što je sudac Igor Pajač odlučio da se igra nastavi. Hajduk je izdržao dramatičnu završnicu i upisao veliku pobjedu protiv najvećeg rivala.

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