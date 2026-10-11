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Bamba se oglasio nakon rušenja Dinama: "Mentalitet nikad ne blijedi"

Junak derbija poslao poruku
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Dan nakon velike pobjede Hajduka nad Dinamom na kišom natopljenom Poljudu oglasio se junak derbija Abdoulie Sanyang Bamba.

Bamba je na Instagramu objavio snimku svog pogotka kojim je u 59. minuti Bijelima donio preokret i pobjedu 2:1, a uz video ostavio je kratku, ali jasnu poruku.

„Rain! 🌧️, derby victory. Mentality never fades. Vamos Hajduk ❤️💙💪🏿“, napisao je Bamba, odnosno: „Kiša! Pobjeda u derbiju. Mentalitet nikad ne blijedi. Vamos Hajduk!“

Utakmica je odigrana u iznimno teškim uvjetima. Snažna kiša potpuno je natopila travnjak, a susret je u završnici nakratko bio i zaustavljen prije nego što je sudac Igor Pajač odlučio da se igra nastavi. Hajduk je izdržao dramatičnu završnicu i upisao veliku pobjedu protiv najvećeg rivala.

 

 
 
 
 
 
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