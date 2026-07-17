Baletni triptih otvara novo poglavlje Splitskog ljeta: Premijera "Baleta3" na novoj pozornici

Danas se s početkom od 11 sati u foyeru HNK-a Split održala konferencija za medije povodom premijere baleta „Balet3” (Gershwin – Rahmanjinov – Ravel) koja će se održati u srijedu, 22. srpnja na novoj pozornici Splitskog ljeta, igralištu Turističko-ugostiteljske škole Split.

Konferenciju je otvorila koreografkinja i v. d. ravnateljice Baleta HNK Split, Mirna Sporiš Miani: „Ovo je središnje događanje 72. Splitskog ljeta koje spaja troje koreografa različitih umjetničkih poetika i međunarodnih iskustava: uz mene, Lukasa Zuschlaga i Takuya Sumitoma. Ovo je zamišljeno kao večer u kojoj se kroz tri antologijska djela glazbe 20. stoljeća susreću tri različita koreografska pisma. Večer otvara Rapsodija u plavom Georga Gershwina u mojoj koreografiji uz nastup klarinetista Balda Šale. Potom slijedi My Heart Asked u koreografiji Lukasa Zuschlaga nastao na glazbu II. stavka (Adagio sostenuto) Koncerta za klavir br. 2 u c-molu, op. 18 Sergeja Rahmanjinova, a večer će zaključiti Ravelov Bolero u koreografiji Takuye Sumitoma. Za mene ovo ima posebno značenje jer donosi tri drugačija pogleda u svijet, strast prema plesu i ljubav prema glazbi. Iznimno sam ponosna na moje umjetnike, vjerujem da će to publika i prepoznati. S nama su dva izuzetna umjetnika, Lukas Zuschlaga i Takuya Sumitom. Imali smo malo vremena pa mi je drago da se ovo uspjelo realizirati. Zahvalna sam svim solistima i plesačima. Njihov trud ostaje skriven iza pozornice, ali publika to uvijek prepozna.“

Riječ je potom preuzeo v.d. intendanta HNK Split Božo Župić: „HNK i s ovim baletom ispunjava svoju obvezu, mi imamo obavezu dati baletnu premijeru, Mirna je predložila baletni triptih. Imamo novu adaptaciju na Marjanu, pripreme su u tijeku, prostor je pogodan, plesači su zadovoljni. Na Sustipanu je vlaga s mora ometala ples, bilo je opasnih situacija, gotovo pa lomova. Nadamo se uspješnici i da će publika biti sretna. Također, večeras je u Dioklecijanovim podrumima imamo balet Hamlet, a bit će i Giselle. Drago mi je da uz Operu i Dramu i Balet ima svoju priliku pokazati ono najbolje.“

Novinarima se potom obratio koreograf i ravnatelj Baleta SNG Opere i baleta Ljubljana Lukas Zushlag: „Bio sam na Splitskom ljetu kada je bio balet Romeo i Julija. Iako sam završio s plesom prije godinu dana, balet me i dalje privlači. Jako je lijepo raditi s ovim ljudima i vjerujem da će ovo putovanje biti jako dobro. Imam jako dobar dijalog s plesačima, jako su dobri. Ovaj je triptih nešto jako intimno, uvijek sam htio raditi na nečemu takvom. Nekada treba odlučiti između glave i srca – glava želi jedno, a srce vas vodi drugdje, teško je odlučiti, a nekada se i ne pomaknemo s točke. Vjerujem da ćemo izgraditi novi prostor i emocije s ovim baletom.“

Konferenciju je zaključio koreograf i nacionalni prvak Baleta zagrebačkog HNK-a Takuya Sumitomo: „Uistinu sam zahvalan što sam dobio ovu priliku. Živim u Zagrebu koji nije daleko, ali nikada nisam bio na Splitskom ljetu, a sada sam ovdje i radim jedan dio ovog triptiha i jako sam zahvalan na ovome. Za mene je Bolero jako zahtjevna točka, mora se pokazati iznimna energija plesača. Kada sam posjetio Split, znao sam da ćemo napraviti dobru stvar. U Boleru je 21 plesač, što je jako puno, ali oni postaju jedno tijelo i vjerujem da će se svima ovo svidjeti. Hvala puno još jedom na prilici.“

Kostimografiju potpisuju Toni Vrančić (Rapsodija u plavom), Ina Ferlan (My Heart Asked) i Thomas Josef Mika (Bolero, ujedno i scenograf), scenografiju My Heart Asked Eva Ferlan, oblikovanje svjetla Ivan Lušić, a oblikovanje tona Krešimir Milas.