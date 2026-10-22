Baletna čarolija ponovno stiže u Solin: Mlade balerine pripremaju deset plesnih točaka i posebno iznenađenje

Solin će ove subote, 24. listopada, ponovno biti u znaku baletne umjetnosti. U Teatrinu Gradske knjižnice Solin, s početkom u 19 sati, održat će se treće izdanje plesne manifestacije koju organiziraju Univerzalna sportska škola Sport talent Solin i njezina Baletna plesna skupina Movement.

Ulaz za sve posjetitelje je slobodan. Manifestacija, koja je tijekom protekle dvije godine postala dio jesenske kulturne ponude grada, i ove će godine okupiti najmlađe zaljubljenice u ples. Publiku očekuje deset plesnih točaka u kojima će djevojčice u dobi od tri do dvanaest godina pokazati svoje umijeće, talent i ljubav prema baletu.

Deset plesnih točaka i posebna gošća iznenađenja

Mlade balerine predstavit će se koreografijama koje povezuju elemente klasičnog i modernog plesa, a njihovi će nastupi biti spoj pokreta, glazbe, gracioznosti i dječje kreativnosti. Osim deset pripremljenih plesnih točaka, organizatori najavljuju i posebno iznenađenje. Naime, programu će se pridružiti gošća čiji identitet zasad ne žele otkriti.

Cilj manifestacije nije samo predstaviti plesne vještine mladih izvođačica, nego i popularizirati baletnu umjetnost te dodatno obogatiti kulturni i društveni život Solina.

Ulaz je slobodan za sve posjetitelje

Voditeljica Baletne plesne skupine Movement, Lara Sablić, pozvala je sve ljubitelje plesa i kazališne umjetnosti, djecu i odrasle, da svojim dolaskom podrže mlade balerine i uživaju u njihovim nastupima.

Manifestaciju sufinancira Grad Solin, a ulaz je slobodan za sve zainteresirane posjetitelje.