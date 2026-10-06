Bakljada zagrijala publiku na Istoku

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 igra protiv Španjolske na Poljudu u sklopu 4. kola skupine 3 elitne skupine Lige nacija. U drugom su kolu snage odmjerile ove dvije reprezentacije, a slavila je Španjolska rezultatom 4:1 odnosno golovima Yamala iz 2. i 63. minute, Pubilla iz 31. minute te Williamsa iz 89. minute. Za Hrvatsku je jedini pogodak zabio Beljo u 28. minuti.

U 75. je minuti krenula bakljada na Istoku Poljuda.

U 56. je minuti na Istoku osvanula nova poruka s natpisom: "GODINAMA AFERE SE NIŽU, / A HRVATIMA ZBOG POZDRAVA ZA DOM KAZNE STIŽU. / SRAMOTNA PRAKSA SUDSTVA, / POZDRAV NAŠIH OČEVA NAJVEĆI JE PROBLEM DRUŠTVA?"

U 35. je minuti na Istoku osvanula poruka: "TENKOVI SU STALI, SLOMILA SE SILA / ZADARSKA JE LINIJA NEPROBOJNA BILA / 6.10.1991. - 6.10.2026."