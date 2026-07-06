Bakine kuhinje nisu bile tako čedne: Nova splitska izložba otkriva što su poručivali zidnjaci

U Etnografskom muzeju Split u srijedu, 8. srpnja, u 20 sati otvara se izložba "Sa zida na zid - od vezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti", koja na zanimljiv način povezuje tradiciju zidnjaka s današnjim virtualnim prostorima komunikacije.

Izložba se održava u suorganizaciji Etnografskog muzeja Split i Etnografskog muzeja Zagreb, uz podršku Grada Splita te Grada Zagreba, odnosno Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.

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Što su zidnjaci nekoć poručivali?

Da ni prostori poput kuhinja naših baka nisu uvijek bili toliko čedni i smjerni kako ih se često zamišlja, svjedoči i jedan od zidnjaka iz zbirke platnenog posoblja Etnografskog muzeja u Zagrebu.

Upravo zidnjaci, njihova simbolika i društvena uloga, u središtu su nove izložbe koja donosi pregled onoga što su ti vezeni predmeti nekoć predstavljali, ali i poruka koje su prenosili u svakodnevnom životu. Posebnost izložbe je i u tome što zidnjake stavlja u širi, suvremeni kontekst. Nekada su poruke bile izvezene na platnu i postavljene na zidove domova, dok se danas vrijednosti, stavovi i poruke svakodnevno dijele na virtualnim zidovima društvenih mreža.

Izložba tako otvara prostor za usporedbu između nekadašnjih vezenih poruka i suvremenih digitalnih sadržaja, propitujući što se u načinu komunikacije promijenilo, a što je ostalo isto.

Otvorena tijekom cijele ljetne sezone

Izložba "Sa zida na zid - od vezenih do virtualno dijeljenih vrijednosti" ostaje otvorena tijekom cijele ljetne sezone, sve do 18. listopada 2026. godine.

Pratit će je i edukativni program posvećen razvoju medijske pismenosti, kao i nastavak etnografskog istraživanja lokalne influencerske scene.