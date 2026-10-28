Baki (75) iz Dubrovnika javili da joj je unuka u bolnici i hitno treba 40.000 eura! Predala obiteljsko zlato, a onda je uslijedio preokret

Nevjerojatna prijevara dogodila se u Dubrovniku, gdje je 75-godišnjakinja iz Nove Mokošice ostala bez obiteljskog zlata nakon što su je prevaranti uvjerili da joj je unuka teško ozlijeđena i da joj je potrebna hitna operacija. No, zahvaljujući brzoj reakciji dubrovačke policije, osumnjičeni je uhićen samo nekoliko sati nakon prijave.

Sve je počelo u ponedjeljak, 26. listopada 2026. godine, oko 9:30 sati, kada je 75-godišnjakinja u svom stanu zaprimila telefonski poziv nepoznate žene.

Žena, koja je govorila nečistim hrvatskim jezikom, predstavila se kao liječnica i priopćila joj da je njezina unuka pala, slomila nogu te završila u bolnici. Tvrdila je da je djevojci hitno potrebna operacija koju obitelj mora platiti.

Kako bi priča bila što uvjerljivija, u pozadini telefonskog razgovora čulo se zapomaganje druge ženske osobe, čiji je glas nalikovao glasu unuke.

Tražili čak 40.000 eura za navodnu operaciju

Nedugo nakon prvog poziva, 75-godišnjakinja zaprimila je novi poziv, ovoga puta na mobilni telefon.

Nepoznata žena neprestano ju je požurivala, tvrdeći da za neodgodivu operaciju mora osigurati čak 40.000 eura.

Kada joj je starija žena rekla da nema toliko novca, prevarantica se počela raspitivati posjeduje li zlato.

Potom joj je objasnila da će na njezinu adresu doći njihov „čovjek iz socijalnog osiguranja“, koji će preuzeti novac i zlatninu.

Predala mu novac i obiteljski nakit

Vjerujući da na taj način pomaže unuci, 75-godišnjakinja je oko 10:15 sati izašla na ulicu i nepoznatom muškarcu, starom oko 40 godina, predala 50 eura i obiteljsko zlato.

Među predanim nakitom bila su dva para zlatnih naušnica, dva zlatna prstena te zlatni lančić s dva privjeska.

Muškarac se nakon preuzimanja novca i nakita žurno udaljio.

Tek naknadno starija je žena shvatila da je prevarena te je oko podneva slučaj prijavila policiji.

Policija reagirala u svega nekoliko sati

Policijski službenici Policijske postaje Dubrovnik odmah su nakon zaprimanja prijave započeli intenzivno kriminalističko istraživanje.

Njihova brza reakcija ubrzo je dala rezultate.

Već oko 14 sati istoga dana, svega dva sata nakon prijave, na području Dubrovnika uhićen je 41-godišnji državljanin Bugarske, kojeg policija sumnjiči za počinjenje kaznenog djela prijevare.

Sljedećeg dana, u utorak 27. listopada, policijski službenici su na temelju naloga Županijskog suda u Dubrovniku pretražili osobni automobil bugarskih registracijskih oznaka kojim se osumnjičeni koristio.

Tijekom pretrage pronađeni su i oduzeti predmeti koji potječu iz kaznenog djela.

Osumnjičeni predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila osnovanu sumnju da je 41-godišnjak počinio kazneno djelo prijevare iz članka 236. Kaznenog zakona.

Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Ovaj slučaj još jednom upozorava na opasnost od telefonskih prijevara u kojima počinitelji, lažno se predstavljajući kao liječnici ili druge službene osobe, iskorištavaju strah građana za zdravlje i sigurnost njihovih najbližih.

Ako vas netko telefonom obavijesti da je član vaše obitelji ozlijeđen i hitno traži novac ili zlato, najprije izravno provjerite informaciju s članom obitelji ili bolnicom te o sumnjivom pozivu obavijestite policiju.