Baka Prase izgubio 200.000 eura kladeći se na Vučića: Sada se javno ispričava i najavljuje veliki potez

Srpski influencer i YouTuber Bogdan Ilić, javnosti poznatiji kao Baka Prase, ponovno je privukao veliku pozornost, ovoga puta zbog oklade povezane s rezultatima izbora u Srbiji. Nakon što je izgubio čak 200.000 eura kladeći se na pobjedu Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića, odlučio je javno priznati pogrešku i uputiti ispriku svojim pratiteljima.

Njegova ranija objava o velikoj novčanoj okladi izazvala je niz negativnih komentara, a otprilike tjedan dana poslije Ilić se oglasio videom na Instagramu.

Priznao da je izgubio dodir sa stvarnošću

U obraćanju pratiteljima influencer nije pokušavao opravdati svoju odluku. Priznao je da su ga želja za zaradom i pohlepa odvele u pogrešnom smjeru te da je tek naknadno postao svjestan šireg značenja izbora za građane Srbije.

Posebno ga je, kako je objasnio, pogodila spoznaja da je političke rezultate promatrao isključivo kroz mogućnost vlastite financijske koristi, dok su mnogi građani u istim izborima vidjeli priliku za promjene u društvu i bolju budućnost.

Zbog takvog odnosa prema situaciji, poručio je, osjeća sram i smatra da javnosti duguje ispriku.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Bogdan Ilic (@bakaprase)

Najavio donaciju od 200.000 eura

Kako bi pokazao da njegove riječi nisu samo pokušaj popravljanja narušenog ugleda, Ilić je najavio konkretan korak.

U sljedećih mjesec dana namjerava donirati 200.000 eura u humanitarne svrhe, odnosno jednak iznos onome koji je izgubio na izbornoj okladi.

Novac bi, prema njegovim najavama, trebao biti usmjeren prema onima kojima je pomoć najpotrebnija, a među planiranim korisnicima donacija spomenuo je djecu u Srbiji te psa s invaliditetom.

Svoje pratitelje pozvao je da mu predlože pojedince i organizacije kojima bi zajednički mogli pomoći.

Poručio da ne odlazi iz Srbije

Ilić je naglasio da ne očekuje da će mu javnost odmah oprostiti. Umjesto toga, želi svojim budućim postupcima pokazati da je iz cijele situacije izvukao pouku.

Također je odbacio mogućnost odlaska iz zemlje zbog kritika koje su uslijedile nakon njegove objave.

Poručio je da ostaje živjeti u Beogradu te da je spreman suočiti se sa svim eventualnim posljedicama svojih odluka.

Na kraju obraćanja još je jednom izrazio žaljenje zbog svojeg ponašanja i zahvalio pratiteljima na podršci.

Hoće li najavljene humanitarne donacije doista biti realizirane u punom iznosu, tek treba vidjeti.