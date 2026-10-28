Baka Julija štapom udarila susjeda i prijetila mu puškom, a sve zbog fažola: "Priča da mu krademo!"

Baka Julija uhićena je nakon što je susjeda Milana udarila kolcem i zaprijetila da će ga “s puškom streliti”.

Sve se dogodilo u zagorskome selu blizu Trakošćana. Prema optužnici, ona je u poslijepodnevnim satima u dvorištu Milanove obiteljske kuće, nakon što ga je plastičnim kolcem udarila po ruci, u nekoliko navrata rekla da će ga “s puškom streliti”.

Policija ju je navečer privela i uhitila. Julija je napuhala 1,5 promila. Nakon što je izašla iz pritvora, provedena je istraga te je protiv nje podignuta optužnica kojom tužitelji traže šest mjeseci uvjetnog zatvora.

Umirovljenica kaže kako je točno da je tog dana popila, ali inače nema problema s alkoholom, samo prigodno zna popiti, piše Danica.hr.

“Došla sam na njegovo dvorište jer mi je susjeda Marija rekla da joj je Ljubica rekla da Milan okolo govori da mu nas dvije krademo grah. Rekla sam mu zašto to govori kad nije istina, pa sam počela udarati te kolce za koje sam mu rekla da ih je on ukrao.

Milan me je počeo psovati „bog mater, kurva, prasica“ te me napao tim kolcem, a ja sam taj kolac primila te ga odbacila, moguće je da sam ga slučajno udarila po ruci. Kasnije su me uhapsili”, ispričala je baka.

No, Milan je svjedočio kako je ona došla u njegovo dvorište te ga uz brojne psovke kolcem udarila po ruci pritom mu cijelo vrijeme govoreći “s puškom bum te strelila“. Uzeo joj je štap, bila je pijana, piše Danica.hr.

“S njom nisam u dobrim odnosima. Nju je, dok je pješačila, udario auto, a ja sam svjedočio na sudu da je prije udara bila pijana jer se sapletala i padala, pa mi je to sigurno zamjerila”, naveo je Milan.