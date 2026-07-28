Bajaga otkrio zašto je kasnio na prvu gažu u Makarskoj: "Morao sam položiti maturu, to ću pamtiti zauvijek"

Uoči dvaju koncerata u Dalmaciji, Momčilo Bajagić Bajaga prisjetio se svojih prvih glazbenih koraka i anegdote koja ga posebno veže uz Makarsku. Upravo je u tom gradu odradio svoju prvu ljetnu gažu, no na početak nastupa kasnio je zbog – mature.

Bajaga će sa svojim bendom u srijedu, 29. srpnja, nastupiti u Ljetnom kinu u Makarskoj, dok ga dan poslije, u četvrtak, 30. srpnja, očekuje koncert u trogirskoj Kuli Kamerlengo.

Prva ljetna gaža ostala mu je u posebnom sjećanju

Govoreći o povratku u Makarsku, Bajaga je otkrio kako ga uz taj grad vežu uspomene iz vremena kada je svirao s Ribljom čorbom.

"Makarska mi uvijek budi posebne uspomene. Tamo sam imao svoju prvu ljetnu gažu, kada sam svirao s Ribljom čorbom u kampu. Oni su svirali mjesec dana, a ja sam prva dva dana propustio jer sam morao polagati maturu u gimnaziji. To ću zauvijek pamtiti", ispričao je Bajaga.

Nakon više od četiri desetljeća uspješne karijere, glazbenik se tako vraća u grad u kojem je, još kao maturant, stjecao svoja prva velika koncertna iskustva.

Ljeto između odmora i koncerata

Bajaga je otkrio i kako će ovogodišnje ljeto njegov bend iskoristiti za kombinaciju odmora i nastupa u gradovima koje posljednjih godina nisu često posjećivali.

"Nakon niza koncerata koji su protekle dvije godine obilježili 40 godina karijere, ove godine ljeto je kombinirano – malo odmaramo, ali malo i sviramo po gradovima koje, zbog gustog rasporeda, nismo stigli obići tri-četiri godine, poput Trogira i Makarske. Tako da se radujemo", istaknuo je.

Publiku u Makarskoj i Trogiru očekuje presjek bogatog repertoara Bajage i Instruktora, uključujući pjesme "Plavi safir", "Tišina", "Moji drugovi", "Muzika na struju" i brojne druge hitove koji su obilježili regionalnu rock-scenu.

Koncert u makarskom Ljetnom kinu počinje u srijedu, 29. srpnja, u 21 sat, dok je nastup u Kuli Kamerlengo u Trogiru na rasporedu u četvrtak, 30. srpnja. Ulaznice za oba koncerta dostupne su u pretprodaji putem sustava Eventim i Adriaticket.