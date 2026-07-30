Bajaga i Instruktori oduševili publiku na Kuli Kamerlengo

Na jedinstvenoj pozornici Kule Kamerlengo u Trogiru večeras su nastupili Bajaga i Instruktori, priredivši publici večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i odličnom atmosferom.

Brojni ljubitelji rock glazbe ispunili su jedan od najljepših dalmatinskih koncertnih prostora, gdje su zajedno s Momčilom Bajagićem Bajagom pjevali pjesme koje su obilježile generacije.

Od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje posebna večer. Bajaga i njegov bend još su jednom pokazali zašto desetljećima slove za jedan od najomiljenijih rock sastava u regiji, a publika ih je tijekom cijelog koncerta nagrađivala dugotrajnim pljeskom i zajedničkim pjevanjem.

Koncert u Trogiru još je jednom potvrdio da bezvremenski hitovi Bajage i Instruktora ne gube na popularnosti te da njihov glazbeni opus i dalje okuplja publiku svih generacija.