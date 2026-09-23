Bahato parkiranje u Splitu? „Dvadeset minuta nije se moglo izaći, stao je ispred dva mjesta za osobe s invaliditetom“

Na splitskom parkingu jutros je zabilježena situacija koja je razljutila našeg čitatelja. Kako nam je ispričao, vozač automobila beogradskih registracijskih oznaka ostavio je vozilo na način zbog kojeg se gotovo 20 minuta nije mogao izvući s parkirališta.

„Dvadeset minuta se nije moglo izaći. Sija i pija piće gori iznad“, poručio nam je čitatelj uz fotografije koje je snimio oko 10.30 sati.

Na fotografijama se vidi BMW parkiran neposredno uz dva označena parkirališna mjesta namijenjena osobama s invaliditetom.

Posebno ga je zasmetalo što se sve dogodilo upravo uz mjesta rezervirana za osobe s invaliditetom.

„Znači, direkt ispred dva invalidska mjesta“, dodao je.

Fotografije pokazuju koliko nepropisno ili neobzirno ostavljen automobil na skučenom parkiralištu može otežati manevriranje drugim vozačima, a problem postaje još osjetljiviji kada se događa u neposrednoj blizini mjesta namijenjenih osobama s invaliditetom.