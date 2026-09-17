Bageri stigli na Mertojak, evo o kakvim je radovima riječ

Na splitskom Mertojaku posljednjih su dana vidljivi novi građevinski radovi koji su privukli pozornost dijela stanovnika. Redakciji su se javili građani s pitanjima i pritužbama jer im, kako navode, nije bilo jasno što se točno radi na prostoru između zgrada i zbog čega je na teren stigla građevinska mehanizacija.

Riječ je o nastavku sanacije oštećenih trgova na području ovog gradskog kotara.

Nakon sanacije trgova u Odeskoj ulici započeli su radovi na oštećenim trgovima u Doverskoj ulici, na potezu od Doverske 2 do Doverske 18.

"Nakon pristupnih rampi počelo skidanje dotrajalog asfalta"

Iz Vijeća Gradskog kotara Mertojak su nam pojasnili o kakvim je radovima riječ. Prvi zahvati izvodili su se ispred Trondheimske 1 i 3, gdje je bilo potrebno urediti pristupnu rampu jer građevinska mehanizacija nije imala drugi mogući prilaz lokaciji u Doverskoj ulici.

Nakon izrade pristupnih rampi radovi su ušli u novu fazu.

– Nakon izrade pristupnih rampi za građevinsku mehanizaciju, započelo je skidanje dotrajalog asfalta – rekli su nam.

Navode kako je riječ o dosad najvećoj sanaciji trgova na Mertojaku obuhvaćenih jednim zahvatom.

– Sretni smo i zadovoljni što je započela nikad veća sanacija trgova na Mertojaku obuhvaćenih jednim zahvatom. I ovaj smo projekt, kao i brojne druge projekte tijekom našega mandata, pokrenuli u neposrednoj komunikaciji s građanima i na njihov zahtjev. Upravo su naši stanovnici najbolje ukazivali na probleme i potrebe svojega susjedstva, a mi smo njihove prijedloge pretvarali u konkretne inicijative i projekte – poručili su.

Uz obnovu površina stižu i nova stabla

Radovi neće obuhvatiti samo zamjenu dotrajalih površina. Kako navode, planirana je i sadnja novih stabala.

Predviđeno je da cijeli zahvat traje oko mjesec dana.

– Molimo naše građane za strpljenje i razumijevanje tijekom radova kako bismo nakon njih dobili sigurnije, ljepše i uređenije trgove – poručili su.

Zahvalili su Gradu Splitu na realizaciji projekta, a stanovnicima Mertojaka na inicijativama, povjerenju i strpljenju tijekom izvođenja radova.

Radovi koji su posljednjih dana izazvali pitanja dijela stanovnika tako su dio šire sanacije javnih površina, a nakon uređenja pristupa za mehanizaciju sada je počelo i uklanjanje dotrajalog asfalta.