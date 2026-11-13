Bageri ponovno rade na Kozjaku! Hrvatske šume tvrde da je sve po projektu, ali udruge upozoravaju na vrijednu baštinu

Radovi na izgradnji protupožarne prometnice na Kozjaku ponovno su privukli pozornost javnosti nakon što su se strojevi vratili na trasu Studenčine – Visoki vrh. Riječ je o zahvatu ukupne duljine 2.810 metara, koji se izvodi na području vrijednom s prirodnog, krajobraznog i povijesnog gledišta.

Dok Hrvatske šume naglašavaju važnost prometnice za zaštitu od požara i pristup vatrogasnim vozilima, dio lokalnih udruga već je ranije upozoravao na potrebu očuvanja postojećih povijesnih putova i ostataka kulturne baštine. Nakon privremenog zaustavljanja zahvata zbog konzervatorskog uvida, radovi su nastavljeni.

Hrvatske šume: Radovi se izvode prema projektu

Iz Hrvatskih šuma poručili su da se protupožarna prometnica gradi u skladu s glavnim projektom i pribavljenim potvrdama nadležnih institucija. Prema njihovu očitovanju, nova prometnica povezat će se s postojećom šumskom infrastrukturom i tako omogućiti učinkovitiji pristup područjima koja mogu biti ugrožena požarima.

Potvrdili su i da su radovi bili nakratko zaustavljeni radi pregleda predstavnika konzervatorskog odjela. Prema navodima Hrvatskih šuma, konzervatori nakon izlaska na teren nisu utvrdili nepravilnosti zbog kojih bi radove trebalo zaustaviti, pa je njihovo izvođenje nastavljeno.

Završetak zahvata predviđen je za približno mjesec dana, pod uvjetom da vremenske prilike i eventualni tehnički problemi ne poremete planiranu dinamiku.

Trasa prolazi područjem ekološke mreže

Prometnica se proteže šumskim područjem Kozjaka, između približno 369 i 537 metara nadmorske visine. Nalazi se unutar područja ekološke mreže Mosor, Kozjak i Trogirska zagora, važnog za očuvanje više vrsta ptica.

Splitsko-dalmatinska županija donijela je 13. siječnja 2025. godine rješenje kojim je utvrđeno da za planirani zahvat nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Takav zaključak temelji se na procjeni da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na njezinu cjelovitost.

To, međutim, ne znači da radovi neće ostaviti nikakav trag u prirodi. U pratećoj dokumentaciji prepoznat je trajni gubitak dijela pogodnih staništa za pojedine vrste ptica, ali je procijenjeno da taj gubitak, u odnosu na površine sličnih staništa na širem području, neće imati značajan negativan učinak.

Što će biti s povijesnim putem i starom stražarnicom?

Posebno osjetljivo pitanje odnosi se na kulturnu i povijesnu baštinu. Ranije su lokalne planinarske i baštinske udruge, Muzej grada Kaštela te društvo Bijaći upozoravali na potrebu zaštite povijesnog puta i ostataka stare stražarnice u blizini planirane trase.

Njihova je zabrinutost bila povezana s mogućim utjecajem nove prometnice na vrijedne lokalitete. Predlagalo se i razmatranje drukčije trase koja bi zaobišla osjetljive dijelove prostora, ali se radovi nastavljaju prema postojećem projektu.

Zaštita od požara i očuvanje baštine ne moraju biti suprotstavljeni

Potreba za kvalitetnim protupožarnim pristupima na Kozjaku nije sporna, osobito imajući u vidu požarnu ugroženost dalmatinskog priobalja. Istodobno, izgradnja takvih prometnica zahtijeva pažljiv odnos prema prirodnim i kulturnim vrijednostima prostora kroz koji prolaze.

U ovom slučaju ostaje važno da nadležne institucije javnosti omoguće uvid u relevantna konzervatorska očitovanja i projektnu dokumentaciju. Time bi se moglo jasnije utvrditi na koji su način usklađene potrebe zaštite od požara i očuvanja vrijedne baštine Kozjaka.