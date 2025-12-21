Badnjak u Podstrani: Nastavlja se tradicija zajedništva uz podjelu bakalara i glazbeni program

Podstrana će i ove godine, drugu godinu zaredom, na Badnjak organizirati podjelu bakalara za svoje mještane i posjetitelje, čime se nastavlja lijepa blagdanska tradicija započeta prošle godine u sklopu Adventa u Podstrani.

Događaj će se održati u utorak, 24. prosinca 2025. godine s početkom u 12:00 sati, na Petrićevu, gdje će se dijeliti bakalar u blagdanskom ozračju zajedništva i solidarnosti.

Blagdansku atmosferu dodatno će upotpuniti nastup Petre Perišić i benda, koji će svojim glazbenim programom pridonijeti ugodnom druženju uoči Božića.

Podsjetimo, prošle godine Badnjak u Podstrani prvi je put obilježen organiziranom podjelom bakalara, a događaj je, unatoč nepovoljnim vremenskim uvjetima, okupio velik broj mještana i posjetitelja. U organizaciji su sudjelovali Općina Podstrana, Turistička zajednica Općine Podstrana, REK Podstrana, branitelji iz Podstrane te brojni volonteri.

Ovogodišnje izdanje još jednom potvrđuje namjeru da Badnjak u Podstrani postane prepoznatljiv simbol zajedništva, obiteljskog duha i blagdanske topline.

Organizatori pozivaju sve mještane i posjetitelje da se pridruže na Petrićevu i zajedno obilježe Badnjak uz tradicionalni bakalar i glazbu, u sklopu Adventa u Podstrani.