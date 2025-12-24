Badnjak u Mircima: Predstava za djecu, 80 poklona i 431 euro za "Bračke pupoljke"

Badnjak u Mircima, malom mjestu na otoku Braču s oko 300 stanovnika, i ove je godine pokazao kako zajedništvo, tradicija i humanost mogu stvoriti događaj vrijedan pažnje cijele zajednice. Sve je kroz objavu istaknula Ivana Marković, gradonačelnica Supetra, naglašavajući kako Mirca već šestu godinu zaredom žive posebnu blagdansku priču.

Dječja radost na početku programa

Program je započeo gostovanjem Produkcije Z i predstavom "Božićna medalja za dobrotu", koja je razveselila najmlađe. U istom je tonu podijeljeno i 80 božićnih poklona djeci do 5. razreda, pa je Badnjak krenuo u znaku dječje radosti i blagdanskog uzbuđenja.

Nakon predstave uslijedio je humanitarni dio programa za udrugu "Brački pupoljci". Pripremljeno je 100 porcija crnog rižota, a iza kuhače je bio chef Frane Marinković iz restorana Vinotoka. Uz prodaju domaćih kolača, prikupljeno je ukupno 431 euro za rad udruge.

Gradonačelnica Ivana Marković u objavi je poručila kako se upravo u ovakvim trenucima vidi snaga zajednice: "Organizirali su program koji spaja djecu, tradiciju i humanost, i pritom napravili konkretno dobro djelo."

Zapaljen badnjak i najavljen večernji koncert

U nastavku dana zapaljen je tradicionalni badnjak, čime je očuvana stara dalmatinska božićna tradicija, a program se nastavlja i u večernjim satima. U 20:30 predviđen je nastup grupe "Think Pink", uz koju će se u Mircima dočekati Božić.

Kako je naglasila Ivana Marković, cilj događaja, ali i same objave, jest pokazati da "malo mjesto može imati velike i vrijedne događaje" te da se djecu može učiti "tradiciji, zajedništvu i humanosti". Posebno je istaknula i da je sve moguće zahvaljujući "šestero entuzijasta koji već šestu godinu zaredom okupljaju mjesto i stvaraju poseban blagdanski ugođaj".

Udruga Volimo Mirca: Srce zajednice mjeri se dobrotom

Organizator događaja je Udruga Volimo Mirca, koja je i ove godine potvrdila da se snaga zajednice ne mjeri brojem stanovnika, nego energijom ljudi koji je čine. Kako je poručeno u objavi gradonačelnice: "Srce zajednice ne mjeri broj stanovnika, nego količinu dobrote."