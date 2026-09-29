Bad Blue Boysi trenirali za obračune: Snimka tučnjave je totalna ludnica

Nesvakidašnji prizor dočekao je prolaznike u zagrebačkom naselju Svetice u nedjelju navečer. Naime, na jednom tamošnjem travnjaku ugledali su skupinu Dinamovih navijača Bad Blue Boysa kako se tuku.

Ipak, razlog tome nije bila svađa unutar skupine, već nešto drugo. Riječ je o dogovorenoj tučnjavi, odnosno treningu koji postaje sve popularniji među navijačima, a osobito među najvatrenijim ultrasima.

Na snimci koju možete pogledati OVDJE jasno se vidi kako su navijači podijeljeni u skupine, ali i kako tijekom cijelog obračuna nose boksačke rukavice. Jasno je, dakle, da se radi samo o sparingu, a ne o organiziranoj tučnjavi kakva je, primjerice, bila ona između Boysa i Torcide na splitskim Puljankama u svibnju 2025. godine, piše Net.hr.