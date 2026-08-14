Bad Blue Boysi poslali snažnu poruku Dalmaciji nakon razornih požara

Snažna poruka podrške Dalmaciji stigla je u petak navečer i sa zagrebačkog Maksimira. Tijekom utakmice Dinama i Rudeša, na sjevernoj tribini razvijen je transparent posvećen stanovnicima područja pogođenih požarima.

„Dinamov sjever uz hrvatski jug“, pisalo je na transparentu koji su razvili Dinamovi navijači.

Gesta dolazi nakon iznimno teške noći na omiškom području. Požar je u četvrtak navečer buknuo u Lokvi Rogoznici, a snažan vjetar ubrzao je njegovo širenje prema Omišu. Vatra je zahvatila kuće, automobile i velike površine vegetacije, dok je tijekom noći na terenu bilo čak 286 vatrogasaca s 90 vozila.

Dinamo najavio i konkretnu pomoć

Podrška iz Zagreba nije ostala samo na poruci s tribina. Dinamo se još tijekom dana oglasio povodom dramatičnih događaja u Dalmaciji te zahvalio vatrogascima koji su se borili s vatrenom stihijom.

Klub je zajedno sa zakladom Nema predaje najavio i konkretnu pomoć. Dio prihoda od prodaje ulaznica za utakmicu play-offa Lige prvaka protiv norveškog Vikinga bit će namijenjen stanovnicima područja koja su najteže stradala u požarima.

Nakon poteza kluba, svoju su poruku poslali i navijači – kratko i jasno, transparentom kojim su poručili da je Dinamov sjever uz hrvatski jug.