Bačvice u završnici sezone donose Ridleyja Scotta, Bourdaina i nagrađivane hitove

Ljetna filmska sezona na Bačvicama polako ulazi u samu završnicu. Pred publikom je predzadnji tjedan programa Ljetnog kina Bačvice, a zbog sve ranijeg zalaska sunca sve projekcije od sada počinju u 20:30 sati.

Filmski program u narednim danima donosi novo ostvarenje Ridleyja Scotta, biografsku priču o Anthonyju Bourdainu, jedan od najzapaženijih domaćih dokumentaraca godine, posljednji ovogodišnji klasik pod zvijezdama, ali i nove prilike za gledanje nekih od najvećih hitova Festivala mediteranskog filma Split.

Ridley Scott stiže na veliko platno Bačvica

U petak, 28. kolovoza, na programu su "Psi pod zvijezdama", novi znanstvenofantastični triler Ridleyja Scotta.

Radnja prati pilota Higa koji, nakon razorne pandemije koja je gotovo uništila čovječanstvo, živi na napuštenoj zračnoj bazi s bivšim marincem i svojim psom. Njihovu svakodnevicu mijenja tajanstvena radijska poruka koja budi nadu da negdje još uvijek postoji bolji život. Film je nastao prema romanu Petera Hellera, a glavne uloge tumače Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce.

Prije svjetske slave: Priča o mladom Anthonyju Bourdainu

Subota je rezervirana za film "Tony", biografsku priču o mladom Anthonyju Bourdainu. Redatelj Matt Johnson gledatelje vraća u vrijeme kada Bourdain još nije bio svjetski poznata kulinarska i televizijska zvijezda. Kao devetnaestogodišnjak želi postati pisac, ali završava u kaotičnom i nepredvidivom svijetu restoranske kuhinje koji će mu potpuno promijeniti život. Bourdaina tumači Dominic Sessa, dok se u filmu pojavljuju i Emilia Jones te Antonio Banderas.

Nagrađivani hrvatski dokumentarac stiže u nedjelju

U nedjelju, 30. kolovoza, publika će imati priliku pogledati "Ono što treba činiti" redatelja Srđana Kovačevića, jedan od najzapaženijih hrvatskih dokumentarnih filmova ove godine. Film prati ljude okupljene oko radničkog savjetovališta koji svakodnevno pokušavaju pomoći prevarenim i obespravljenim radnicima, među kojima je i sve više stranih radnika. Na 73. Pulskom filmskom festivalu film je osvojio Zlatna vrata Pule, nagradu publike za najbolje ocijenjeni hrvatski film, dok je Kovačević nagrađen i Zlatnom arenom za režiju.

Posljednji klasik pod zvijezdama

Ovosezonski program "Klasike al fresco" završava u utorak, 1. rujna, projekcijom filma "Pomračenje" iz 1962. godine, jednog od ključnih ostvarenja velikog talijanskog redatelja Michelangela Antonionija. U glavnim su ulogama Monica Vitti i Alain Delon, a film donosi priču o ljubavi, samoći i otuđenju u modernom Rimu. "Pomračenje" pripada i Antonionijevu slavnom ciklusu filmova posvećenih otuđenju suvremenog čovjeka.

Bačvice u završnici ljeta nude još jednu priliku svima koji su propustili neke od najtraženijih filmova ovogodišnjeg Festivala mediteranskog filma Split. Već u četvrtak, 27. kolovoza, prikazuju se "Nedjelje", pobjednik 19. Festivala mediteranskog filma Split. U srijedu, 2. rujna, na veliko platno ponovno stiže i "Koke" redatelja Igora Jelinovića, hrvatski filmski hit koji je nakon premijere na Bačvicama osvojio čak četiri Zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu.

Sve projekcije počinju u 20:30 sati, a ulaznice su dostupne online i na blagajni Ljetnog kina Bačvice.