Bačvice pokazale veliko srce: Pomoć za stradale u požaru na omiškom području stigla u prave ruke

Donacije koje su proteklih dana građani prikupljali u prostorijama Gradskog kotara Bačvice stigle su do onih kojima su najpotrebnije.

Kako su objavili iz Gradskog kotara Bačvice, prikupljena pomoć danas je putem Crvenog križa dostavljena potrebitima, čime je uspješno završena još jedna humanitarna akcija u kojoj su stanovnici pokazali solidarnost i spremnost pomoći svojim sugrađanima. Iz Gradskog kotara zahvalili su svima koji su se odazvali pozivu i sudjelovali u prikupljanju donacija.

"Kad je teško, nema puno priče – djelima pokazujemo tko smo", poručili su iz GK Bačvice, naglasivši kako su njihovi sugrađani još jednom pokazali veliko srce.

Akcija je još jedan snažan primjer zajedništva i solidarnosti koja posebno dolazi do izražaja u trenucima kada je pomoć najpotrebnija.

"Bačvice su tu kad treba. Za naše ljude. Uvijek", zaključili su iz Gradskog kotara Bačvice. Posebno valja naglasiti kako se posljednjih dana masovno prikupljaju donacije za ljude čija je imovina stradala u velikom požaru na omiškom području. Brojni građani uključili su se u akcije pomoći kako bi obiteljima koje su pretrpjele veliku štetu barem dijelom olakšali teške trenutke i pomogli im u saniranju posljedica požara.

Velik odaziv još jednom pokazuje koliko su građani spremni stati jedni uz druge kada je najteže.