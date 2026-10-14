Bačvice pišu povijest! Splitski prvoligaški novak među četiri najbolje momčadi, a jedan igrač posebno se istaknuo u šampionskoj generaciji

U susretu trećeg prvenstvenog kola, odigranom 11. listopada u splitskoj dvorani Gripe, domaćini su od prve minute pokazali da ih zanimaju isključivo tri boda. Kapetan Ivan Krajina već je u drugoj minuti zatresao mrežu gostiju, a Daniel Češljar u 14. minuti povećao je prednost na 2:0.

Bačvice su nastavile dominirati i u drugom poluvremenu. Ante Marčić u 25. minuti povisio je na 3:0, dok je raspoloženi Krajina svojim drugim pogotkom, postignutim u 36. minuti, postavio konačnih 4:0.

Od drugoligaškog prvaka do vrha Prve HMNL

Uspjeh splitskog kluba dodatno dobiva na težini kada se pogleda njegov put do prvoligaškog društva. Bačvice su prošle sezone osvojile naslov prvaka 2. HMNL Jug, ostvarivši čak 21 pobjedu uz samo jedan poraz, a potom su kroz kvalifikacije izborile povijesni plasman u Prvu HMNL. Da ulazak u viši rang nije bio slučajnost, pokazuje i početak nove sezone. Nakon tri kola Bačvice imaju šest bodova, uz dvije pobjede i jedan poraz te čak 12 postignutih pogodaka.

Trenutačno drže četvrto mjesto prvenstvene ljestvice, sa samo tri boda manje od vodećeg Universitasa i jednim manje od drugoplasirane Podstrane. Posebno su uvjerljive na domaćem terenu. U prvom prvenstvenom nastupu na Gripama svladale su Vrgorac rezultatom 3:2, i to nakon dramatičnog preokreta i pobjedničkog pogotka Daniela Češljara u posljednjoj minuti.

Protiv Aurelije su otišle korak dalje te upisale uvjerljivu pobjedu bez primljenog pogotka. U dvije domaće utakmice tako su osvojile maksimalnih šest bodova i postigle sedam pogodaka.

Josip Zeljković, jedan od junaka povijesnog uspjeha

Kada se govori o povijesnom plasmanu Bačvica u Prvu HMNL, posebno mjesto pripada Josipu Zeljkoviću, jednom od ključnih igrača prošlosezonske šampionske generacije. Zeljković je prošle sezone bio jedan od nositelja igre splitskog sastava, a njegove brojke dovoljno govore o doprinosu velikom uspjehu. U prvenstvu je postigao čak 17 pogodaka i upisao isto toliko asistencija.

Za svoje nastupe proglašen je najboljim igračem (MVP) prošlosezonskog prvenstva i kvalifikacija za ulazak u Prvu HMNL. Njegov doprinos, uz rezultate ostatka momčadi, bio je jedan od važnih čimbenika u sezoni koja će ostati zapisana u klupskoj povijesti. Zeljković je tako postao jedan od simbola generacije koja je od drugoligaškog natjecanja stigla do hrvatskog prvoligaškog futsala.

Slijedi novi splitski okršaj

Pred Bačvicama je sada novi zanimljiv izazov. Već 23. listopada očekuje ih gradski dvoboj protiv MNK Splita, još jedna prilika za potvrdu odličnog ulaska u sezonu. Za klub koji je donedavno nastupao u drugoligaškom društvu, četvrto mjesto nakon tri prvenstvena kola predstavlja velik uspjeh.

Bačvice su tako u kratkom razdoblju prešle put od prvaka drugoligaškog juga do momčadi koja se nalazi u vrhu Prve HMNL. Ako je suditi prema dosadašnjim rezultatima, splitski malonogometni prvoligaš ima razloga za optimizam u nastavku prvenstva.

Bačvice – Aurelia Boso 4:0 (2:0) Strijelci: Ivan Krajina (2., 36.), Daniel Češljar (14.), Ante Marčić (25.). 1. HMNL, 3. kolo, SD Gripe, Split, 11. listopada 2026.