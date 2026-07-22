Bacio cigaretu iz auta pa pokušao pobjeći policiji, dobio je ogromnu kaznu

Tijekom prometne kontrole koju su policijski službenici Postaje prometne policije Dubrovnik proveli sredinom prošlog tjedna u Zatonu, pokušali su zaustaviti osobni automobil njemačkih registarskih oznaka.

Vozač se oglušio na naredbu policijskih službenika da se zaustavi na znak koji mu je pravovremeno dan policijskom pločicom te je nastavio vožnju.

Policijski službenici uočili su kako tijekom vožnje iz vozila baca upaljenu cigaretu, a nakon što je zaustavljen utvrđeno je kako automobilom upravlja 32-godišnji državljanin Njemačke, i to prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, odnosno bez položenog vozačkog ispita.

Vozač je isključen iz prometa te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1840 eura, kao i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od tri mjeseca.