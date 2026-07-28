Bacili smo đir po splitskoj Peškariji i Pazaru: Pogledajte cijene ribe, voća i povrća

Splitska Peškarija i Pazar i ovih su dana nezaobilazne postaje brojnih građana, ali i turista koji žele kupiti svježu ribu, voće i povrće. Bacili smo đir među bancima, provjerili što se nudi te zabilježili aktualne cijene proizvoda.

Unatoč ljetnim vrućinama, na oba je mjesta bilo živo. Splićani su birali namirnice za ručak, dok su brojni turisti obilazili štandove, raspitivali se o ponudi i fotografirali prepoznatljivu atmosferu splitskih tržnica.

Cijela lignja 25 eura, lubin osam eura

Na Peškariji se cijela lignja prodavala po cijeni od 25 eura za kilogram, dok je kilogram lubina stajao osam eura. Po istoj cijeni mogli su se pronaći i škampi, a cijene većine ostalih ribljih proizvoda kretale su se u sličnom rasponu. Ponuda je privukla brojne kupce, koji su pažljivo pregledavali ribu i razgovarali s prodavačima prije konačne odluke o kupnji. Živo je bilo i na splitskom Pazaru. Kilogram pomidora, odnosno domaćih poma, kao i breskvi, prodavao se po cijeni od tri do pet eura, ovisno o kvaliteti i prodajnom mjestu. Za kilogram dinje trebalo je izdvojiti dva eura, dok se krumpir prodavao po cijeni od 1,50 eura za kilogram.

Pogledajte koga smo sve susreli

Tijekom obilaska susreli smo brojne građane i turiste koji su bili u kupnji, razgledavali ponudu ili jednostavno uživali u karakterističnoj atmosferi Peškarije i Pazara. Koga smo sve zatekli među štandovima i kakva je bila ponuda, čitatelji mogu pogledati u našoj velikoj fotogaleriji.