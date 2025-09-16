Bačić u Splitu otkrio detalje proglašenje isključivog gospodarskog pojasa: "Sudjelujte u javnom savjetovanju do 30. rujna"

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić boravi danas u Splitu. Svoj radni posjet Splitsko-dalmatinskoj županiji ministar Bačić započeo je obilaskom gradilišta zgrade za zaštićene najmoprimce na adresi Alkarska ulica Split s početkom u 9:30 sati, a kasnije je održao radne sastanke s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i njegovim suradnicima te sa županom Blaženkom Bobanom i njegovim suradnicima.

Ministar Bačić potom je sudjelovao na javnoj prezentaciji Prijedloga Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru (PPIGP) u Županijskom tehnološkom HUP-u „Digitalna Dalmacija“.

Prijedlog Prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru temelji se na odredbama Direktive 2014/89/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja kao i na odredbama Zakona o prostornom uređenju, koji za Hrvatsku predstavlja vrlo važan prostorno-planski dokument.

"Danas smo imali priliku ovdje u Digitalnoj Dalmaciji preko resornog ministarstva vidjeti pripremu i izradu prostorno planske dokumentacije u IGP-u odnosno isključivom gospodarskom pojasu na području našeg Jadrana. Splitsko-dalmatinska županija je jako zainteresirana da se sve segmente unutar prostornog plana IGP-a na području SDŽ dobro i temeljito sagleda, od ribolovnog, prometnog područja, crpilišta, koridora...", kazao je uvodno novinarima župan Boban, a zatim nastavio:

"Ovaj javni uvid i javne rasprave koje će se ovih dana održavati u gradovima diljem jadranske obale iznimno su bitni s obzirom na korištenje tog jako bitnog resursa, a to je korištenje našeg mora. Zato šaljemo poruku svim zainteresiranim stručnjacima i ustanovama da se aktivno uključe u donošenje ovog prostornog plana na području IGP-a jer je od iznimno velike važnosti", kazao je župan Boban.

Splitski gradonačelnik zahvalio se ministru Bačiću na dolasku.

"Prije ovoga smo imali temu priuštivog stanovanja u gradu Splitu. Ono što me veseli je da će u javno savjetovanje ići Zakon o priuštivom stanovanju. Svi znamo koliki je to problem u gradu Splitu. Određene odredbe, nakon konzultacija sa gradovima, sigurno će biti implementirane", kaže Šuta te dodaje da postoje lokacije u gradu Splitu gdje će se uskoro moći realizirati takvi projekti.

"U tijeku je javni uvid u prostorni plan isključivog gospodarskog pojasa. Bitan je za grad Split jer je grad Split na moru. U trenutku samog razvoja na cijelom obalnom pojasu bitan je balans kako bi se ključne stvari mogle realizirati. Bitno je da svi oni koji sudjeluju u procesu daju svoje komentare kako se neke stvari mogu poboljšati. Ovo je dobar način komunikacije gdje će ministar sa svojim suradnicima obići četiri grada - Zadar, Dubrovnik, Rijeku i Split. To pokazuje koliko im je stalo da se izradi kvalitetan dokument koji će odrediti budućnost i zaštitu Jadrana i hrvatskog mora", zaključio je Šuta.

Ministar Bačić kazao je da je plan u javnom savjetovanju do kraja rujna.

"Plan je u javnom savjetovanju od 1. do 30. rujna i očekujemo da će svi oni koji znaju odredbe koje se tiču isključivog gospodarskog pojasa dati svoj doprinos. Zašto smo u Splitu? Split je grad koji živi uz more i od mora. Split je sjedište znanstvenih institucija koje su participirale u izradi ovoga plana. Split je sjedište Hrvatskog hidrografskog instituta, Split je sjedište Plovputa - institucija koje u bitnome određuju postupanje državne administracije na moru i ništa prirodnije nije bilo od toga da ovdje prezentiramo taj nacrt", kaže ministar Bačić.

Pojasnio je zatim što je isključivi gospodarski pojas.

"Isključivi gospodarski pojas nije more koje nas neposredno oplakuje, to je prostor koji se proteže 12 nautičkih milja od obale pa prema polovici Jadrana gdje smo kao država potpisali sporazum o razgraničenju s Italijom i ratificirali ga u Hrvatskom saboru. Taj prostor je posebno interesantan jer se u njemu odvijaju brojne gospodarske aktivnosti i želimo prostornim planom pronaći balans između našeg gospodarskog interesa - da imamo od mora što veću koristi, ali i da ga očuvamo za buduće generacije. Propisali smo gospodarske djelatnosti koje se mogu obavljati u isključivom gospodarskom pojasu, kako ćemo se ponašati u očuvanju ribljeg fonda. U isključivom gospodarskom pojasu Hrvatska ima suverena prava. Nema puni suverenitet kao što ga ima na kopnu ili u teritorijalnom moru, ali nam je Međunarodnom konvencijom o pravu mora propisana nadležnost nad tim velikim pojasom. Uvjeren sam da smo u dogovoru sa znanošću i u suradnji sa strukom propisali elemente u ovom prostornom planu koji će ispuniti ta očekivanja svih nas koji živimo uz Jadran i od Jadrana", kazao je za kraj ministar Bačić.