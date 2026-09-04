Bačić o prosvjedu i odgovornosti Vlade za otpad u Gospiću: 'Svi smo trebali reagirati brže'

Oglasili su se iz zaprešićke tvrtke koja je dobila posao uklanjanja i zbrinjavanja 650 tona neopasnog otpada iz Gospića.

Iz Tabak tvrtke poručuju da će otpad nakon reciklaže biti upućen na najmanje 15 lokacija u Europskoj uniji i izvan nje, kao i da posao planiraju dovršiti prije predviđenog roka.

Navode i da pogon tvrtke u Zaprešiću ima kapacitet obrade od 24 tone dnevno te naglašavaju da se otpad neće samo skladištiti u Zaprešiću i da građani mogu biti bez brige. Posao je vrijedan gotovo 360.000 eura.

O sanaciji opasnog otpada u Gospiću i sutrašnjem prosvjedu za Liku RTL je razgovarao s potpredsjednikom Vlade Brankom Bačićem.

Strahujete li od sutrašnjeg prosvjeda, brojnosti i poruka koje će se čuti? Može li to poljuljati vladu?

Prije svega, ja razumijem zabrinutost naših građana zbog nelegalno odloženog otpada u Lici. Razumijem i njihovo pravo da tu svoju zabrinutost iskažu na prosvjedu, ali naša je odgovornost, kao Vlade, da učinimo sve kako bismo taj otpad uklonili iz Like i u tom smislu poduzimamo sve potrebne korake. Ono što mogu poručiti građanima je da će Vlada taj otpad u najkraće mogućem roku i sukladno zakonu, ukloniti s te lokacije.

Ako dođe puno ljudi, hoće li to biti udarac na Vladu?

Mi ćemo, neovisno o broju ljudi, u danima koji su pred nama, u idućih mjesec ili dva, odraditi veliki posla u odvozu 650 tona neopasnog otpada koji je u vrećama. Nadalje ćemo ukopani dio opasnog otpada prekriti kako ne bi zbog kiša došlo do procjeđivanja tog opasnog otpada u tlo i provest ćemo proceduru koja je trenutačno u fondu, a to je da se realiziraju ponude za odvoz opasnog rasutog otpada, negdje oko 4,5 tisuće opasnog otpada. Prema tome, neovisno o broju ljudi na prosvjedu, naša je odgovornost da to uklonimo sukladno zakonu i kako ne bi došlo do dodatnog zagađenja. Pri tome pratimo kvalitetu zraka, tla i vode. Poruku koju večeras mogu poslati je da je voda zdrava, kvalitetna.

Vama je jasno da je vrijeme iscurilo i da građani očekuju odgovore jasne akcije. Kada će se u potpunosti ukloniti otpad u Gospiću?

Dakle, ja bih još samo jednu stvar dodao, koju do sada nismo komunicirali. Ja sam, kao potpredsjednik Vlade, 28. srpnja primio predstavnike inicijative 'Gospić je naš dom'. Na tom sam ih sastanku detaljno upoznao sa svim aktivnostima Vlade. Vaša je reporterka nakon sastanka bila nazočna na izjavi kada je predsjednik inicijative Bušić izrazio zadovoljstvo našim stavovima. Što se toliko bitno promijenilo u ovih 30-ak dana da se na ovakav način govori kako Vlada nije poduzela određene radnje, kako nismo napravili sve što smo trebali napraviti? Pogotovo kada smo prije 30-ak dana s tom istom građanskom inicijativom razgovarali i u potpunosti ih upoznali sa svim našim planovima i obavijestili ih da će sudjelovati u svim našim daljnjim koracima.

Što se onda promijenilo po Vama?

Pa to je moje pitanje.

Imate li neke sumnje?

Ja mislim da je oporba, shvativši da Vlada usko surađuje s inicijativom, htjela taj dogovor koliko god je moguće razdvojiti i pokrenuti proceduru kako bi ovu temu držala u javnosti puno snažnije nego što bi to bilo da smo u normalnoj suradnji s građanskim inicijativama, županijom i gradom.

Je li po Vama oporba izmanipulirala inicijativu?

Ne, ne mislim da je oporba izmanipulirala inicijativa. Građani, pa i inicijativa, imaju potpuno pravo provesti ovakav način iskazivanja nezadovoljstva, ali to ne smanjuje našu obvezu, našu želju i planove da što prije riješimo otpad u Gospiću.

Inicijativa već godinu i pol dana proziva, apelira, upozorava, piše dopise. Možete li vi, s potpunom odgovornošću, sada reći da niste mogli brže?

Pa uvijek se može brže. Ovdje smo svi na određeni način trebali reagirati brže.

Zašto niste reagirali brže?

Jedno vrijeme, tamo negdje do trećeg studenog, trajali su izvidi od strane tijela progona, od strane USKOK-a i DORH-a i tada se nije moglo na toj lokaciji provoditi određene radnje. Onog trenutka kada je Fondu omogućeno, pokrenuo je svoje aktivnosti, raspisao je prvi natječaj, toga se sjećate, na kojeg se nije javio nitko pa je onda išao drugi natječaj. To je sve zajedno rađeno po zakonu, pa se na određen način malo i vremenski otegnulo, ako tako mogu reći.

Je li Državni inspektorat možda trebao bolje i brže reagirati?

Pa rekao sam, tu je odgovornost svih u sustavu: i lokalne samouprave, dakle i grada i županije koja je izdala dozvolu da se tamo može odlagati otpad, i komunalnih redara koji to nisu pratili, inspektora koji su tamo trebali.

I bivšeg glavnog državnog inspektora?

Pa on je osoba koja je upravljala Državnim inspektoratom.

Vjerojatno ste čuli da ga je Šincek prozvao. Rekao je da je tražio od njega mito, iznuđivao novac. Jeste li se u međuvremenu možda čuli s gospodinom Mikulićem, stranačkim kolegom?

Nisam se ja čuo s gospodinom Mikulićem, to je u ovom trenutku stvar i predmet koji se vodi pred Državnim odvjetništvom. Nisam upoznat s tim aktivnostima, niti izjavama niti aktivnostima u to vrijeme.

Imate li vi neki okvir? Kada će se u potpunosti ukloniti sav otpad u Gospiću?

Naš je plan da u roku 30 dana, nakon što postanu pravomoćne ove dvije odluke – odluka o uklanjanju ovog neopasnog otpada iz ovih velikih vreća, oko 650 tona tih vreća, da se to napravi odmah nakon što postane pravomoćna odluka. Ja mislim da to može puno brže nego što je predviđeno samom dokumentacijom u javnoj nabavi. Da se u roku 30 dana prekrije ovaj dio ukopanog otpada, a da za to vrijeme Fond donese odluku o uklanjanju ovih 4.500 tona opasnog otpada koji se nalazi razasut na terenu.

Hoće li to biti do kraja godine, što mislite?

Do kraja godine će biti uklonjene ove vreće, bit će prekriven ukopani otpad i ja se nadam da ću već tada započeti s uklanjanjem razasutog opasnog otpada koji se nalazi na terenu.

Vjerojatno ste čuli, predsjednik Milanović podržava prosvjed. Kaže također, kriva je i Vlada, krive su institucije. Što mu vi odgovarate?

Mi nemamo luksuz davati samo riječi potpore. Naša je odgovornost, naša je obveza riješiti taj problem, ukloniti otpad, sanirati taj prostor, pratiti trajno da je voda zdrava, da je kvalitetna za piće. Mi na tome moramo raditi.

A vaša poruka predsjedniku Milanoviću?

Ovih dana u javnosti se čuje, gotovo se nadmeću pojedinci pa i političke stranke u potpori ovom prosvjedu. Mi to razumijemo, ali to neće umanjiti našu aktivnost i našu želju da čim prije riješimo ovaj problem, rekao je za RTL.