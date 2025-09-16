Bačić i Šuta obišli gradilište stanova za zaštićene najmoprimce u Splitu

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić danas je, zajedno s gradonačelnikom Tomislavom Šutom, obišao gradilište stambene zgrade za zaštićene najmoprimce u Alkarskoj ulici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz ministra i gradonačelnika, obilasku su prisustvovali državni tajnik Tonči Glavinić, ravnatelj Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) Dragan Hristov, kao i predstavnici izvođača radova.

Gradonačelnik Šuta istaknuo je kako je vrijednost investicije 8,9 milijuna eura, a završetak radova očekuje se sljedeće godine. Naglasio je da je cilj projekta osigurati priuštivo stanovanje, osobito za mlade.

“Zatražio sam od stručnih službi da identificiraju nekoliko novih lokacija u gradu za izgradnju stanova, a novost je da EU u novom programskom razdoblju predviđa i bespovratna sredstva za takve projekte”, rekao je Šuta.

Dodao je da Grad planira, u suradnji s HBOR-om i kroz EU fondove, omogućiti kredite s djelomičnim otpisom glavnice, čime bi se moglo osigurati i do 50 posto bespovratnih sredstava.

Ministar Bačić podržao je gradonačelnikove napore i pohvalio činjenicu da je Grad već definirao područja za daljnju realizaciju sličnih projekata. Nakon obilaska gradilišta, u Gradskoj upravi održan je radni sastanak na kojem su, uz gradsko vodstvo, sudjelovali i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Sveučilišta u Splitu. Razgovaralo se o aktualnim i budućim planovima u području stanogradnje, urbanizma i imovinsko-pravnih pitanja.

Projekt izgradnje stanova za zaštićene najmoprimce provodi se u suradnji Grada Splita i APN-a, a današnji posjet naglasio je važnost zajedničkog djelovanja državne i lokalne razine u rješavanju stambenih i urbanističkih izazova.