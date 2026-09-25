Baci kockicu, promijeni perspektivu: Predstavljena igra „Čovječe, budi pravedan”

Kockica, figurice, ploča i kartice na prvi pogled zvuče kao sasvim obična društvena igra. No, u ovoj se nakon svakog bacanja ne pomiče samo figurica - ponekad se pomakne i perspektiva.

Upravo je to ideja igre „Čovječe, budi pravedan”, koju su osmislile učenice Osnovne škole Ivana Meštrovića u Zagrebu, a koja je predstavljena njihovim školskim kolegama, nastavnicima i partnerima projekta. Umjesto da o ravnopravnosti, stereotipima i diskriminaciji govori samo kroz definicije i školsko gradivo, igra te teme seli za stol: među pitanja, razgovor i situacije u kojima ne postoji uvijek samo jedan odgovor.

Autorice igre su Katarina Knežević, Magda Kvesić, Petra Rajačić, Tara Rukavina, Tonka Triska, Sofija Vasiljević i Latica Živković, koje su na projektu radile uz mentorstvo profesorice Gordane Ljubas.

„Sve je počelo u učionici, kao školski projekt. Htjele smo napraviti nešto što će naše vršnjake potaknuti na razmišljanje o predrasudama, stereotipima i prihvaćanju različitosti – temama o kojima se premalo razgovara. Osmislile smo igru u kojoj igrači ne samo odgovaraju na pitanja, već dijele svoja mišljenja i slušaju jedni druge. Jer vjerujemo da se upravo kroz razgovor može mijenjati način na koji gledamo jedni na druge.

Nismo ni zamišljale da će naša ideja postati prava društvena igra. Zahvaljujemo našoj profesorici Gordani Ljubas, što je vjerovala u nas. Nadamo se da će našu igru igrati učenici u što više škola – jer svaki razgovor o pravednosti je korak naprijed" izjavila je Tara Rukavina, učenica OŠ Ivana Meštrovića.

„Iznimno sam ponosan na naše učenice koje su osmislile igru koja na kreativan način otvara razgovor o temama važnima za cijelo društvo. Kao škola, oduvijek potičemo učenike da razmišljaju kritički, da budu empatični i da aktivno doprinose zajednici u kojoj žive. Ovaj projekt dokaz je da to nije ostalo samo na riječima.

Zahvaljujem Allianzu Hrvatska i Hrvatskom paraolimpijskom odboru što su prepoznali vrijednost ove ideje i pomogli da ona preraste iz školskog projekta u društvenu igru. Naša misija sada je da ova igra ne ostane samo u našoj školi, već da ju širimo i promoviramo među ostalim školama kako bi što više mladih imalo priliku razgovarati o ovim važnim temama" istaknuo je dr. sc. Ante Kožul, ravnatelj OŠ Ivana Meštrovića.

Kad igra otvori prostor za razgovor

Ploča je podijeljena na plavu i ružičastu putanju, a preporuka je da igrači odaberu onu suprotnu svom spolu. Tako dječaci kreću ružičastom, a djevojčice plavom rutom, kao prvi mali korak prema tome da tijekom igre pokušaju sagledati stvari iz tuđe perspektive.

Igrači tijekom partije dolaze do polja na kojima izvlače kartice, odgovaraju na pitanja, iznose stavove ili otkrivaju nove činjenice. Među karticama su „Mišljenje”, „Saznaj” i „Trivia”, ali i „Buntovnice s razlogom”, „Buntovnici s razlogom” te „Konvencija”. Tako igra spaja znanje i razgovor te otvara prostor za različita mišljenja i perspektive.

Izradu igre financijski je podržao Allianz Hrvatska, a projektu se pridružio i Hrvatski paraolimpijski odbor. Na predstavljanju su sudjelovali paraolimpijci Anamarija Arambašić i Erik Fabijan Kaurin, koji su zajedno s učenicima sjeli za stol i među prvima zaigrali igru.

„U Allianzu vjerujemo da osigurati budućnost znači graditi društvo u kojem svaka osoba ima jednake prilike, u kojem se različitost cijeni, a diskriminacija ne tolerira.

Inkluzivnost je jedna od naših temeljnih vrijednosti i upravo zato smo podržali izradu društvene igre „Čovječe, budi pravedan" koja mlade potiče na razmišljanje o ravnopravnosti, stereotipima i prihvaćanju različitosti jer promjena i izgradnja boljeg društva počinje upravo u učionicama, kroz igru i diskusiju.

Posebno nam je drago što se projektu pridružio i Hrvatski paraolimpijski odbor kao naš dugogodišnji partner s kojim Allianz posljednjih 15 godina promiče inkluziju osoba s invaliditetom i radi na izgradnji boljeg i pravednijeg društva za sve" izjavila je Vanja Bzik Divić, voditeljica Korporativnih komunikacija Allianz Hrvatska.

„Čovječe, budi pravedan” namijenjen je mladima od 11 godina naviše, a mogu ga igrati dva do šest igrača. Prva zajednička partija pokazala je da igra nije zamišljena samo kao provjera znanja, nego kao povod da se zastane nad pitanjem, čuje tuđi odgovor i vlastiti stav pokuša pogledati iz drugog kuta.

Jer ponekad je za važan razgovor dovoljno samo baciti kockicu.