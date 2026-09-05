BAČETLON 2026: Frane Džaja najbrži na Bačvicama, ženska konkurencija rekordna

Tradicionalni Bačetlon, sportsko natjecanje koje već 14 godina okuplja ljubitelje sporta, natjecanja i dobre atmosfere na splitskim Bačvicama, i ovog je ljeta privukao brojne natjecatelje i publiku. U bespoštednoj borbi domaćih i stranih bačetlonaca odlučivale su sekunde, a odlični uvjeti omogućili su kvalitetne rezultate.

Najbrži ove godine bio je Frane Džaja, koji je ciljem prošao u vremenu 29 minuta i 35 sekundi. Drugo mjesto pripalo je Karlu Štimcu s rezultatom 30:41, dok je treće mjesto osvojio Toni Stipišić s vremenom 30:47. Odmah iza njih završio je Mijo Bebić s 30:53, dok je Luka Komić zauzeo peto mjesto s 32:05.

Među favoritima ponovno je bio i Srđan Latinović, no ni ove godine nije uspio doći do pobjede. Latinović je utrku završio na šestom mjestu s vremenom 32:24.

Na ovogodišnjem Bačetlonu nastupili su natjecatelji iz Hrvatske, ali i inozemstva. Među njima je bio i Belgijac Jorgen Huybrechts, koji je zauzeo osmo mjesto s rezultatom 33:30.

Posebno vrijedi istaknuti žensku konkurenciju, koja je ove godine nastupila u rekordnom broju. Najbrža među ženama bila je Marija Stipišić Vuković s vremenom 39:05. Drugo mjesto osvojila je Jasna Maričić (46:42), dok je treća bila Ivana Siničić s rezultatom 47:16. U konkurenciji je nastupila i Pjera Šušnjar, koja je utrku završila za 48:34.

Organizatori su i ove godine dodijelili prigodne nagrade pojedincima koji svojim djelovanjem kontinuirano pridonose sportskoj kulturi i promociji Bačetlona. Nagrade su dobili Borko Prvan i Zlatan Lizde, kao priznanje za njihov stalni doprinos općoj sportskoj kulturi i medijskoj promociji.

Bačetlon tako nastavlja tradiciju dugu 14 godina, spajajući sport, natjecateljski duh i prepoznatljivu atmosferu Bačvica. I ovogodišnje izdanje pokazalo je da natjecanje iz godine u godinu privlači nove sudionike, ali i vjerne bačetlonce koji se ponovno vraćaju na start.

Ukupni rezultati:

1. Frane Džaja 29:35

2. Karlo Štimac 30:41

3. Toni Stipišić 30:47

4. Mijo Bebić 30:53

5. Luka Komić 32:05

6. Srđan Latinović 32:24

7. Marko Vukušić 33:02

8. Jorgen Huybrechts 33:30

9. Nenad Vudrić 34:35

10. Dubravko Markota 34:41

11. Branko Carević 35:30

12. Mario Balić 37:05

13. Stanko Vuković 37:14

14. Krešo Dobrović 37:20

15. Borko Prvan 37:50

16. Jure Bučević 38:47

17. MARIJA STIPIŠIĆ VUKOVIĆ 39:05

18. Deni Dumanić 40:26

19. Mario Jerković 40:32

20. Ivo Kovačić 40:56

21. Rudy Fillee 41:15

22. Siniša Jeličić 41:30

23. Veljko Srdarević 41:48

24. Silvio Amižić 41:54

25. Čedo Perić 43:13

26. JASNA MARIČIĆ 46:42

27. IVANA SINIČIĆ 47:16

28. Ćiril Curavić 48:30

29. PJERA ŠUŠNJAR 48:34

30. Zlatan Lizde 48:36

31. Romeo Makaj 53:17

32. Toni Elezović DNF+skok'sMula-12sec