Bače na Staru godinu, neki su se kupali na pet stupnjeva! Tu su Karan i ekipa; Ivošević: "Ozlijedio sam se"

Dok se ostatak zemlje na Staru godinu uglavnom skriva pod dekama i planira gdje će dočekati ponoć, Split ima svoj, već dobro uhodan scenarij: pravac Bačvice. I ove su godine legendarna splitska plaža i šetnica bile poprilično dobro popunjene, a prizori su izgledali kao da je netko kalendar malo "zabunio".

Većina ljudi, očekivano, odlučila je iskoristiti dan za sunčanje i šetnju uz more. Kafići i klupice uz plažu bili su puni, kave su se ispijale polako i s guštom, uz onaj poznati blagdanski šušur koji Splitu prirodno stoji.

Najhrabriji u moru, ostali na pijesku – nogomet se igra i u prosincu

Ipak, za pravi splitski pečat pobrinuli su se oni najhrabriji. Dok je temperatura mora u Splitu oko 15 stupnjeva, a zraka tek 6, bilo je i kupanja – bez puno filozofije i s još manje odgađanja. Uz to, na pijesku se zaigrao i nogomet, onako kako to na Bačvicama biva: u kratkim rukavima ili uz minimalnu zimsku opremu, ali s maksimalnom energijom.

Picigin kao novogodišnji ritual – među ekipom i Goran Karan

Bačvice su, naravno, bile i u znaku picigina. Susreli smo i neka poznata lica koja tradicionalno Staru godinu provode upravo ovdje, ali i gotovo svakodnevno održavaju piciginašku formu. Među njima je danas bio i poznati splitski pjevač Goran Karan, koji je s ekipom odradio svoj dio "tradicije na pijesku", bez velike pompe – baš u duhu Bačvica.

No, jedno se ime danas nije pojavilo među piciginašima i nogometašima na pijesku. Bivši dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević otkrio nam je da se ozlijedio te da neko vrijeme mora mirovati, pa je ovaj put Bačvice pratio iz prikrajka – ili barem izvan terena.

U svakom slučaju, atmosfera je i na Bačvicama bila tradicionalno blagdanska: sunce, more, kava i smijeh – i ona tipična splitska poruka da godišnje doba nije izgovor, nego tek detalj. Split se, izgleda, ni na Staru godinu ne oprašta od svoje omiljene pozornice na otvorenom.