Bacate ih u WC školjku? Ova navika može vas koštati stotine eura

Vlažne maramice postale su gotovo nezaobilazan higijenski proizvod u modernom životu. Koristimo ih doslovno posvuda, od doma i automobila pa sve do putovanja, cijeneći njihovu praktičnost i učinkovitost. Međutim, upravo ta jednostavnost upotrebe dovodi do jedne od najčešćih i najštetnijih pogrešaka koje ljudi rade u svojim kućanstvima: bacanje iskorištenih maramica u WC školjku. Mnogima se to čini kao najbrže i najlogičnije rješenje, ali ova naizgled bezazlena navika može imati ozbiljne i financijski izuzetno bolne posljedice. Problem leži u temeljnom nerazumijevanju sastava vlažnih maramica, što dovodi do masovnih začepljenja, oštećenja kanalizacijskih sustava i značajnog zagađenja okoliša. Ono što započinje kao potez uštede vremena, vrlo često završava hitnom intervencijom vodoinstalatera i računom koji se broji u stotinama eura.

Ključna zabluda koju mnogi imaju jest da su vlažne maramice slične toaletnom papiru i da će se jednako lako razgraditi u vodi. Istina je potpuno suprotna. Za razliku od toaletnog papira, koji je dizajniran da se brzo raspadne u vodi, vlažne maramice izrađene su od sintetičkih vlakana, najčešće poliestera ili polipropilena, te vrlo često sadrže i mikroplastiku. Zbog takvog sastava, one se u vodi uopće ne razgrađuju. Umjesto toga, tijekom prolaska kroz cijevi rastežu se, međusobno isprepliću i omotavaju oko unutarnjih dijelova instalacija, stvarajući guste i tvrdokorne čepove. Takva praksa gotovo neizbježno dovodi do potpunog začepljenja kućnih odvoda, a potom i gradske kanalizacijske mreže, što rezultira izlijevanjem otpadnih voda i velikom materijalnom štetom. Poziv vodoinstalateru tada postaje nužan, a cijena hitne intervencije može doseći i nekoliko stotina eura, pretvarajući trenutak komocije u dugotrajnu i skupu noćnu moru.

Još jedna iznimno česta pogreška je odlaganje vlažnih maramica u spremnike namijenjene recikliranju, bilo da je riječ o papiru ili plastici. Zbog svog vizualnog izgleda i teksture, mnogi vjeruju da se radi o papirnatom otpadu, no to je potpuna neistina koja nanosi štetu cjelokupnom procesu reciklaže. Budući da su napravljene od sintetičkih vlakana i plastike, a uz to su natopljene raznim tekućinama, vlažne maramice ne mogu se reciklirati kao papir. Njihovo prisustvo u plavim spremnicima kontaminira prikupljeni papir i značajno pogoršava kvalitetu recikliranog materijala. S druge strane, unatoč prisutnosti sintetičkih materijala, nisu namijenjene ni žutim spremnicima za plastiku jer njihov miješani sastav onemogućuje pravilnu obradu u postrojenjima za reciklažu plastike. Bacanjem vlažnih maramica u krivi spremnik ne samo da ne pomažete okolišu, već izravno otežavate rad sortirnicama otpada, piše Večernji list.