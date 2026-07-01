Bacao dimnu bombu i staklene boce na gradilište u Segetu, sud ga poslao u zatvor

Nadležni općinski prekršajni sud odredio je zadržavanje 49-godišnjem muškarcu s područja Segeta koji je u ponedjeljak, 29. lipnja 2026. godine uhićen i u žurnom postupku doveden na sud.

U ponedjeljak, 29. lipnja 2026. godine oko 14 sati 49-godišnji muškarac je na naročito drzak i nepristojan način narušavao javni red i mir, tako da je s terase kuće neartikulirano vikao na dvojicu radnika koji su se nalazili na obližnjem gradilištu, nakon čega je u smjeru gradilišta bacio dimnu bombu narančaste boje, odnosno pirotehničko sredstvo P1 kategorije posjedovanje kojeg je zabranjeno građanima. Nakon toga nastavio je s narušavanjem javnog reda i mira tako da je za vrijeme dok je s terase neartikulirano vikao i galamio, prema gradilištu bacio nekoliko staklenih boca.

Uhićen je i nad njim provedeno kriminalističko istraživanje te je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Nakon istraživanja je u žurnom postupku odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna. Sud mu je odredio zadržavanje, nakon čega je predan u zatvor.